Investigadores revelan qué es realmente la “memoria muscular” de la inactividad y cómo dicta la capacidad de recuperación

En videos y memes se suele escuchar el término “memoria muscular”, pero la ciencia ha descubierto una versión mucho más profunda y celular.

Científicos descubren una capacidad “dormida” del cuerpo humano que podría revolucionar la medicina

Cuando el cuerpo humano deja de moverse debido a una lesión, una enfermedad o simplemente por un estilo de vida sedentario, los músculos sufren cambios rápidos. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que el impacto va mucho más allá de la pérdida temporal de fuerza; el tejido muscular guarda un registro detallado de esos periodos de inactividad.

Una huella invisible que registra el reposo

Científicos han descubierto que el músculo esquelético posee una especie de “memoria molecular”. No se trata de la memoria que permite andar en bicicleta, sino de rastros químicos y genéticos que permanecen en las células incluso después de volver a la actividad.

Científicos han hallado que el músculo esquelético guarda una “memoria molecular” basada en rastros químicos y genéticos. Foto: Getty Images

Esta memoria actúa como un diario donde el músculo anota cada vez que ha estado “fuera de servicio”. Lo más sorprendente es que esta historia molecular determina qué tan difícil o fácil será para una persona recuperarse la próxima vez que necesite rehabilitación.

El “escudo” de la juventud: músculos que aprenden

De acuerdo con la investigación, en las personas jóvenes, esta memoria parece funcionar como un mecanismo de aprendizaje y protección. Los estudios muestran que, aunque un joven pierda músculo durante un primer periodo de inmovilidad, su cuerpo reacciona de forma distinta ante un segundo episodio.

En jóvenes, la pérdida de músculo inicial puede mejorar la respuesta del organismo en futuras ocasiones. Foto: Getty Images

A nivel interno, las mitocondrias (que son como las “centrales de energía” de nuestras células) y las vías que gestionan el estrés oxidativo (el desgaste natural de las células) muestran señales de mayor resistencia la segunda vez. En lugar de debilitarse más, el músculo joven desarrolla una especie de resiliencia, facilitando que la recuperación sea más efectiva.

La trampa de la inactividad en adultos mayores

Para los adultos mayores, la situación es opuesta y mucho más crítica. En lugar de fortalecerse ante la adversidad, el músculo envejecido se vuelve cada vez más vulnerable con cada periodo de inactividad.

El estudio muestra que el músculo envejecido pierde masa con mayor rapidez tras periodos sin movimiento. Foto: picture alliance via Getty Image

La investigación encontró que en edades avanzadas, la falta de movimiento repetida deja una marca negativa que:

Aumenta la pérdida de masa muscular (atrofia) de forma más severa.

Desactiva genes esenciales para el metabolismo aeróbico, que es el proceso por el cual el cuerpo usa oxígeno para generar energía.

Activa señales de daño en el ADN, lo que entorpece la capacidad de las células para repararse a sí mismas.

Esta vulnerabilidad acumulada explica por qué una simple caída o unos días en cama pueden desencadenar un círculo vicioso de debilidad y pérdida de independencia en los ancianos.

Para confirmar estos hallazgos, los investigadores estudiaron tanto a humanos como a modelos de ratas envejecidas. Este enfoque permitió descubrir que, sin importar la especie, el desuso repetido deja una huella molecular compartida que debilita el metabolismo muscular con el paso de los años".

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Hacia una rehabilitación personalizada

Entender que nuestros músculos tienen “memoria” cambia por completo la forma en que los médicos ven la recuperación. Como el músculo lleva consigo una historia de fortaleza y debilidad, las estrategias para volver a estar en forma no pueden ser iguales para todos.

Actualmente, los expertos trabajan para identificar qué tipos específicos de ejercicio y qué intensidades son capaces de enviar las mejores “señales” a la memoria de nuestras células.

El objetivo es aprender a reprogramar esos mensajes moleculares, especialmente en los adultos mayores, para que la recuperación deje de ser una batalla cuesta arriba y se convierta en un proceso eficiente basado en el pasado de cada paciente.