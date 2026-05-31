Investigaciones recientes sugieren que la Tierra podría haber estado transportando microorganismos a Venus de manera constante mediante un proceso denominado panspermia. Esta teoría plantea que la vida, o sus componentes esenciales, pueden viajar por el espacio a bordo de asteroides o cometas.

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El mecanismo del transporte interplanetario

De acuerdo con el estudio presentado en la Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias (LPSC), la transferencia biológica ocurre cuando un impacto masivo sobre la superficie de la Tierra lanza fragmentos de roca hacia el espacio exterior.

A pesar de las condiciones extremas de calor, radiación y vacío, los modelos computacionales indican que el material orgánico tiene la capacidad de sobrevivir a este trayecto interplanetario.

Representación tridimensional del volcán Maat Mons en la superficie de Venus, planeta donde científicos han descubierto evidencias de enormes túneles de lava. Foto: DW

Al llegar a Venus, estos fragmentos pueden dispersarse en las capas superiores de su atmósfera, donde las temperaturas y presiones resultan mucho más favorables para la supervivencia que la superficie del planeta.

Un sistema para medir las probabilidades de vida

Para evaluar este fenómeno, un equipo de especialistas de la Universidad Johns Hopkins y los Laboratorios Nacionales Sandia empleó la Ecuación de la Vida en Venus (VLE). Este marco de trabajo, inspirado en la conocida Ecuación de Drake, desglosa la probabilidad de existencia de vida en tres factores principales:

Origen: La probabilidad de que la vida se establezca en el planeta. Resistencia: La capacidad de estos organismos para soportar cambios en el entorno. Continuidad: La persistencia de condiciones habitables a lo largo del tiempo.

El “modelo pancake” y la entrada atmosférica

El estudio analizó cómo los meteoritos terrestres (llamados bólidos) se comportan al entrar en contacto con la densa atmósfera de Venus. Se utilizó el denominado “modelo ” (o modelo de panqueque) para describir este proceso.

Este concepto explica cómo debido a la resistencia del aire, un objeto que cae se fragmenta y se expande de forma horizontal, similar a una masa que se aplana. Tras una explosión en el aire, los fragmentos resultantes forman una capa de material disperso que puede quedar suspendido en las nubes venusianas.

Estadísticas de una siembra constante

Los resultados de estas proyecciones matemáticas son significativos. Se estima que, en promedio, aproximadamente 100 células de origen terrestre podrían dispersarse en las nubes de Venus cada año. A lo largo de los últimos mil millones de años, la cifra total de unidades biológicas transferidas desde la Tierra podría ascender a los 20,000 millones.

“Encontramos que la probabilidad de origen de la vida en Venus sería similar a la de la Tierra, y argumentamos que los otros factores deberían ser distintos de cero, comparables con otros objetivos astrobiológicos prometedores en el sistema solar”, concluyó la investigación.

Los cálculos sugieren que cerca de 100 células terrestres podrían llegar a Venus cada año. Foto: Getty Images

Este hallazgo sugiere que, si futuras misiones espaciales detectan presencia biológica en la atmósfera de Venus, existe una posibilidad real de que dicha vida no sea nativa, sino que haya tenido su origen en la Tierra hace millones de años.