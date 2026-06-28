El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, entregó un nuevo balance de la tragedia que vive Venezuela tras los dos potentes terremotos que golpearon el país el pasado miércoles, 24 de junio, sobre las 6:00 de la tarde.

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“La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas”, dijo Rodríguez durante un mensaje transmitido por la televisión nacional, mostrando así la devastación y muerte que se tomó el país, especialmente en el estado de La Guaira, una ciudad vecina de la capital Caracas.

El último balance oficial habla entonces de 1.450 muertos, 20 más que los reportados el sábado anterior, y 3.150 heridos. Aunque el gobierno evita hablar de desaparecidos, Naciones Unidas calcula que son más de 50.000.

Ante este panorama, la cifra de personas fallecidas podría crecer en las próximas horas, ya que la esperanza de encontrar gente con vida disminuye, a más de 90 horas del doble sismo que sacudió el país.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante el terremoto y varias réplicas que sacudieron La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Uno de los lugares más afectados tras los terremotos fue el balneario La Guaira, a 40 kilómetros de la ciudad de Caracas, el cual parece una zona de guerra, donde decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan, aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

El balance entregado por Jorge Rodríguez da cuenta de 774 edificios afectados por los fuertes terremotos del pasado miércoles, de los cuales 189 presentaron colapso total y 585 colapso parcial.

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En total, hasta el mediodía de este domingo 28 de junio, se han registrado 3.150 personas heridas en diferentes hospitales del país. De acuerdo con la información oficial, hay 12.721 personas damnificadas.

Equipos de rescate han localizado a 33 sobrevivientes

Los equipos de rescate han localizado, hasta el momento, a 33 personas con signos vitales bajo los escombros, tras quedar sepultados en el doble terremoto del pasado miércoles que afectó al centro de la costa de Venezuela.

Trabajadores de rescate transportan a un hombre rescatado de un edificio que se derrumbó durante los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Estos sobrevivientes han sido ubicados “gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta unión con comisiones internacionales que han arribado al país”, destacó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez reconoció de primera mano la logística y distribución de enseres y alimentos para damnificados de la tragedia e insistió en la posibilidad de localizar a más sobrevivientes en este periodo “crucial”.

“Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida”, apuntó en un encuentro con equipos de rescate venezolanos.

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La ONU estima que los terremotos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, un 6 % del PIB del país.

La presidente Rodríguez informó que 24 países han enviado más de 2.700 rescatistas y 521 toneladas de ayuda humanitaria, y precisó que hay 86 unidades extranjeras con perros entrenados para localizar sobrevivientes bajo las ruinas.

*Con información de AFP y Europa Press