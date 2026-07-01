Piden a Donald Trump apartar al gobierno de Delcy Rodríguez para la reconstrucción de Venezuela tras terremoto

Opositores venezolanos exiliados en Florida pidieron este miércoles a Estados Unidos que la reconstrucción de Venezuela no quede en manos del gobierno actual, al que acusan de una gestión corrupta e “ineficiente” antes y después de los sismos que devastaron el país hace una semana.

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En una rueda de prensa en Doral, cerca de Miami, el presidente de la organización de exiliados Veppex, José Antonio Colina, afirmó que “los hechos demuestran que no están haciendo las cosas de forma correcta” y que al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no le interesa “salvar vidas”.

“Le pedimos al presidente de Estados Unidos (Donald Trump) que, para un proceso de reconstrucción en Venezuela, las personas responsables no sean Delcy Rodríguez, (el jefe del parlamento) Jorge Rodríguez y (el ministro) Diosdado Cabello”, dijo Colina.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la presentación del informe de gobierno del primer año en el Palacio Federal Legislativo el 15 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la operación estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro en enero.

Una semana después de los terremotos, que dejaron más de 2.200 muertos y más de 11.000 heridos, los venezolanos continúan la búsqueda desesperada de sobrevivientes mientras intentan atender a quienes quedaron sin techo ni sustento.

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Colina, militar retirado, acusó a las Fuerzas Armadas de haber estado ausentes durante las primeras 48 horas de la tragedia y de haber actuado posteriormente para impedir la labor de rescatistas venezolanos y extranjeros.

Helene Villalonga, presidenta de la ONG de ayuda a los migrantes Amavex, aseguró haber recibido “denuncias preocupantes” sobre irregularidades en la distribución de ayuda humanitaria y “presuntas fallas graves, ineficiencias y negligencias” del Estado en la recuperación e identificación de las personas fallecidas.

Terremoto en Venezuela Foto: El País

Para Nigsi Alarcón, una periodista venezolana de 47 años, las dudas sobre la ayuda enviada por voluntarios y países como Estados Unidos son justificadas.

“Estoy preocupada porque hay todavía mucha gente debajo de los escombros, y a ellos (los dirigentes) no les importan sino poder obtener el mayor beneficio de lo que enviamos para allá”, dijo.

Colina insistió en que Washington debe permitir que sean “los mejores venezolanos” quienes gestionen una reconstrucción que cifró en 15.000 millones de dólares.

“No se puede premiar la corrupción, no se puede premiar la brutalidad, no se puede premiar la ineficiencia”, agregó.

Delcy Rodríguez fue abucheada tras detenerse las labores de rescate durante su visita a edificio colapsado. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images y AFP

*Con información de AFP.