Suscribirse

Mundo

Video: Juan Carlos I manda inédito mensaje y es tachado de “inoportuno e innecesario”

Juan Carlos I lanza un mensaje inédito y pide ayuda por su hijo, el Rey Felipe VI.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 6:29 p. m.
Rey emérito español Juan Carlos I paga 680.000 euros para evitar causa judicial
Rey emérito español Juan Carlos I | Foto: AFP

Juan Carlos I vuelve a estar en el ojo público, tras la publicación de un video en el que expresó su opinión respecto a los 50 años de la monarquía parlamentaria, a diez días de la celebración del medio siglo de democracia en España.

Contexto: ¿Qué se sabe del posible regreso del rey emérito Juan Carlos I a España?

El video se trató de un “mensaje institucional”, en el que Juan Carlos I expresó su deseo que darles un mensaje importante a los jóvenes españoles, para que conozcan la “transición ejemplar” de las anteriores generaciones.

“Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar”. En el video, además, se le ve sentado en una silla, sin corbata y mirando a la cámara sin decir nada durante más de un minuto.

La publicación del video, que ahora circula vivamente por todos los medios, fue publicado 48 horas antes de la publicación de su libro “Memorias”, que saldrá a la venta en España el próximo 3 de diciembre.

Contexto: Tres años de exilio desde que el rey Juan Carlos I abandonará España sin perder lujosTres años de exilio desde que el rey Juan Carlos I abandonará España sin perder lujos

El metraje ya pasó a ser parte del equipo de comunicación de Zarzuela, quien maneja la imagen pública de la Familia Real española.

“Por favor, apoyen a mi hijo”

Llegando al final del video, hace una petición directa a los ciudadanos: “Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo”, afirmó.

El mensaje denota una preocupación por el panorama político actual en España, y el apoyo que necesita la actual administración para hacerle frente a los retos venideros.

Felipe VI en la inauguración del South Summit
Felipe VI | Foto: South Summit

Pero por encima de todo, el Rey emérito ha dejado claro que, para él, fue esencial el papel que jugó la monarquía en la transición de España. Además, enfatiza que las alianzas y vínculos internacionales impulsados bajo su liderazgo han sido cruciales para que el país interactúe y establezca lazos con la comunidad global.

Durante una entrevista de la cadena France 3, cuando le preguntaron sobre su relación con su hijo, Felipe VI, y su familia, este respondió que le gustaría verlos, además de expresar preocupación por el Rey Felipe.

Contexto: El rey Juan Carlos I de España niega a su supuesta hija secreta, en respuesta a escándalo

“Como Rey, creo que está pasando por un momento difícil y necesita apoyo, por el momento político, que en todos los países es muy difícil”.

Promoción de su libro

Memorias: Libro de Juan Carlos I de España
Memorias: Libro de Juan Carlos I de España | Foto: AFP

“He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias para que vuestros padres recuerden momentos históricos y vosotros conozcáis la historia reciente sin distorsiones interesadas”, afirmó en el video.

Asegura que su libro está relatado desde el punto de vista de alguien que “vivió la Transición en primera persona”, con historias que, de acuerdo con él, cambiarían la percepción de los públicos jóvenes y las próximas generaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

2. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

3. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

4. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

5. Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos IFelipe VIEspaña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.