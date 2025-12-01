Video: Juan Carlos I manda inédito mensaje y es tachado de “inoportuno e innecesario”

Juan Carlos I vuelve a estar en el ojo público, tras la publicación de un video en el que expresó su opinión respecto a los 50 años de la monarquía parlamentaria, a diez días de la celebración del medio siglo de democracia en España.

El video se trató de un “mensaje institucional”, en el que Juan Carlos I expresó su deseo que darles un mensaje importante a los jóvenes españoles, para que conozcan la “transición ejemplar” de las anteriores generaciones.

🔴ÚLTIMA HORA | Juan Carlos I graba un vídeo a los españoles en un formato inédito: «Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo».



Informa Antonio Rodríguez (@antonioRG9).https://t.co/2CL7QTuxgf pic.twitter.com/Euv1pRy0V8 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) December 1, 2025

“Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar”. En el video, además, se le ve sentado en una silla, sin corbata y mirando a la cámara sin decir nada durante más de un minuto.

La publicación del video, que ahora circula vivamente por todos los medios, fue publicado 48 horas antes de la publicación de su libro “Memorias”, que saldrá a la venta en España el próximo 3 de diciembre.

El metraje ya pasó a ser parte del equipo de comunicación de Zarzuela, quien maneja la imagen pública de la Familia Real española.

“Por favor, apoyen a mi hijo”

Llegando al final del video, hace una petición directa a los ciudadanos: “Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo”, afirmó.

El mensaje denota una preocupación por el panorama político actual en España, y el apoyo que necesita la actual administración para hacerle frente a los retos venideros.

Felipe VI | Foto: South Summit

Pero por encima de todo, el Rey emérito ha dejado claro que, para él, fue esencial el papel que jugó la monarquía en la transición de España. Además, enfatiza que las alianzas y vínculos internacionales impulsados bajo su liderazgo han sido cruciales para que el país interactúe y establezca lazos con la comunidad global.

Durante una entrevista de la cadena France 3, cuando le preguntaron sobre su relación con su hijo, Felipe VI, y su familia, este respondió que le gustaría verlos, además de expresar preocupación por el Rey Felipe.

“Como Rey, creo que está pasando por un momento difícil y necesita apoyo, por el momento político, que en todos los países es muy difícil”.

Promoción de su libro

Memorias: Libro de Juan Carlos I de España | Foto: AFP

“He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias para que vuestros padres recuerden momentos históricos y vosotros conozcáis la historia reciente sin distorsiones interesadas”, afirmó en el video.