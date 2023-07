¿Qué se sabe del posible regreso del rey emérito Juan Carlos I a España?

Según otro diario español, Espectáculos , el rey Juan Carlos estaría regresando al país de manera definitiva y dependerá de las elecciones, aunque no visitará Mallorca en el corto plazo, sino que estará en Sanxenxo; sin embargo, nadie se atreve a confirmar ni a negar dicho viaje, según narra el medio español.

“Su entorno más cercano sabe de sobra cuándo puede ser este regreso, pero Juan Carlos se ha adelantado y les ha pedido que guarden silencio, no comentar nada ni en reuniones con amigos ni a su círculo más íntimo. No quiere perjudicar a su hijo”, han asegurado desde el medio Monarquía Confidencial, también, la noticia la ha confirmado el diario El País de España.

Pedro Sánchez se refiere al posible regreso del rey emérito

“Yo he sido siempre muy respetuoso, en circunstancias muy difíciles, por cierto, con la Jefatura del Estado y, por tanto, corresponde a ellos aclarar esta cuestión, no a mí”, ha puntualizado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

“Me parece que no me corresponde decir nada a este respecto. En fin, este tipo de cuestiones, quien tiene que responderlas, como comprenderá, no soy yo”, ha esgrimido.