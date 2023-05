¿Cuántos hijos ilegítimos tiene el rey Juan Carlos?

Alejandra de Rojas saltó hace poco del anonimato a las primeras planas, al aparecer identificada como la hija secreta del rey con la fallecida condesa de Montarco, en el libro King Corp: El imperio nunca contado de Juan Carlos I, de José María Olmo y David Fernández. Tanto el monarca, que abdicó en 2014, como ella, han negado tajantemente el parentesco, pero eso no ha sido suficiente para borrar una versión que circula hace años.

Meses antes de la publicación del libro, la periodista y biógrafa de la realeza Pilar Eyre había recordado, en su canal de YouTube, que es un secreto a voces la existencia de los hijos ilegítimos de Juan Carlos con mujeres nobles, quienes además conocen su verdadero origen. Específicamente, habló de uno en Madrid y dos en Sevilla. “Una de ellas se parece mucho a la infanta Cristina y la otra al rey Felipe”, remató la también escritora de novelas.

Ahora, con las revelaciones del nuevo libro, Eyre expresó que le da total crédito a lo expuesto por Olmo y Fernández en su obra y que Alejandra es uno de los casos a que se refería. Y la verdad es que la periodista es toda una autoridad en el asunto, luego de cubrir a la realeza por largos años y escribir toda una colección de biografías de los Borbón, entre ellas La soledad de la reina, Sofía: una vida y Yo, el rey, sobre el propio Juan Carlos.

En estas obras, ella ha expuesto quiénes son los otros posibles hijos que el padre de Felipe VI tuvo en su colorida vida amorosa, desde antes de casarse con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca.

La primera, cuenta Eyre, sería María José de la Ruelle, fruto de su relación con la princesa María Gabriela de Saboya, hija de Humberto II, último rey de Italia. Hace 22 años, ella presentó una demanda de paternidad en los tribunales franceses y, a juzgar porque fue admitida, se diría que a los jueces les pareció creíble su argumento.

Se dice que una de las hijas secretas del rey se parece mucho a su hija, la infanta Cristina, aquí en su boda con Iñaki Urdangarin, en 1997. - Foto: picture alliance/dpa.

Pero, como lo han mostrado Eyre y el reciente documental Salvar al rey, de HBOMax, todo siempre estuvo hecho para proteger a Juan Carlos de sus desatinos. Así, la casa real desmintió a Ruelle y no se volvió a saber del asunto. Para Eyre, ello indicaría que hubo un acuerdo extrajudicial de por medio.

Con otro de sus amores de juventud, la condesa Olghina di Robilant, Juan Carlos también habría tenido una hija, Paola. Tras cuatro años de noviazgo, estuvieron uno sin verse y fue en ese lapso que dio a luz. Días antes del casamiento de él con Sofía, se vieron y Olghina le contó de su embarazo. De inmediato, relata Eyre, él cobró una expresión sombría y le dijo: “No pretenderás endosármelo”, a lo que ella contestó que no.

Juan Carlos quedó con la duda de si era o no el padre de Paola, lo cual la condesa le contestó mediante una entrevista en la que declaró: “Don Juan Carlos, rey de España, es el padre mi hija Paola”. No lo confirmó antes, explicó, para no hacerle daño a su estatus de rey.

Otra hija extramatrimonial de Juan Carlos sería muy parecida al rey Felpe VI. - Foto: getty images

Hace unos años, causaron revuelo de primera plana el catalán Albert Sola y la belga Ingrid Sartiau, que sostenían ser hijos del todavía rey en funciones de España. A pesar de toda la bulla que hicieron, pues hasta llevaron sus querellas a los tribunales, la periodista no les concede credibilidad a ninguno de los dos.

Eyre también sostiene que, en un momento dado, los chismes de hijos ilegítimos, de repente, se esfumaron, gracias a que Juan Carlos se sometió a “una pequeña operación que le impidió engendrar más hijos”.

De todos modos, si se tiene en cuenta que se habla de unas 1.500 mujeres que pasaron por su cama, los frutos de tantos amores podrían se más de los cinco que la acuciosa Pilar Eyre da por ciertos.