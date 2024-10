Escándalo en España: filtran apasionadas charlas del padre del rey con su amante; “no estoy con mi esposa desde que nació Felipe”

Como era de esperarse, el padre de Felipe VI no se ha referido al tema. Sí lo hizo la propia Bárbara Rey, quien dijo ante varios medios que planea tomar acciones legales contra quienes vulneren su honor e intimidad. “No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza”, afirmó.También desmintió que su hijo fuera responsable de tomar las fotografías. “Solo diré que las fotos no las ha hecho mi hijo y nunca en la vida las hubiera hecho él”, dijo enfática.

Pero, lo más polémico han sido los audios en los que se escuchan apasionadas conversaciones con Bárbara Rey. En varios de ellos, Juan Carlos I contó que su matrimonio con la Reina Sofía no era tan real como aparentaba ante la opinión pública. “Vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos”, dice el otrora monarca.

“Entre tú y yo, voy a ser egoísta. Para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro”, le dice el monarca a su amante. “ No estamos juntos desde que nació Felipe”, aclara, explicando que su relación finalizó en el año 1968.

En dicha entrevista aseguró que no sostendría una relación formal con ningún futbolista y dejó entrever que la experiencia con el goleador no fue muy agradable. “Neymar no fue mi novio, no había nada, pero estuvimos por un tiempo. Yo gané porque me supe ir a tiempo, porque creo que los futbolistas tienen este rollo de estar con actrices y cantantes... como que siento que es algo que sucede mucho y no siempre acaba bien”, dijo Danna Paola.