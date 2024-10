¿Dónde está Meghan Markle? Crecen rumores de un distanciamiento entre el príncipe Harry y su esposa; “ella es una mujer dominante”

Además, no desaprovechó la ocasión para asistir como invitado a The Tonight Show , el exitoso programa de Jimmy Fallon, que tiene una audiencia millonaria asegurada.

Phil Dampier, autor del libro Royally Suited: Harry and Meghan in their own words (Realmente adecuados: Enrique y Meghan en sus propias palabras), subraya que el príncipe “comienza a perder terreno” y parece “un accesorio adicional para su mujer”. Y “es bastante obvio que en estos viajes a Nigeria y Colombia, Meghan era la esposa dominante y Enrique parecía, y posiblemente se sentía, un poco como una pieza de repuesto”, opina.