Las autoridades de Irán rechazaron este domingo la “piratería” de Estados Unidos tras el ataque y captura en el golfo de Omán, por parte de las Fuerzas Militares estadounidenses, de un carguero iraní de gran tonelaje cuando trataba de superar el bloqueo impuesto a los puertos del país asiático.

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“Estados Unidos, en su papel de agresor, violó el alto el fuego y cometió un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán”, subrayó el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones en la televisión iraní, IRIB.

El portavoz de ese mando operativo militar, también señaló que el sistema de navegación del buque quedó “inutilizado” tras el desembarco de “varios” de los “marines terroristas” de Estados Unidos “en la cubierta” de la referida embarcación, a la cual, según el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le provocaron “un agujero en la sala de máquinas”.

A renglón seguido, Zolfaqari advirtió que las Fuerzas Armadas de Irán “responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos”.

Este domingo, Trump informó que tropas estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán habían atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje. Se trata del ‘Touska’, una embarcación de casi 275 metros de eslora que, según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas.

Cabe señalar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye al ‘Touska’ en su lista de buques sancionados.

Irán asegura que la seguridad de Ormuz “no es gratis”

El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, subrayó este domingo que la “seguridad” del estrecho de Ormuz “no es gratis”, al tiempo que defendió la apuesta por un mercado petrolero “libre” o con el “riesgo de que todos tengan que asumir costes considerables”.

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“La seguridad del estrecho de Ormuz no es gratis”, recalcó el jerarca iraní con relación a este estratégico paso sobre el cual Teherán anunció este fin de semana su decisión de volver a restringir el tránsito, tras denunciar un incumplimiento por parte de Estados Unidos de los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril, al mantener su cierre perimetral de la zona.

El vicepresidente primero consideró que “no se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar al mismo tiempo que la seguridad sea gratuita para los demás”, a la par que advirtió que “la elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de que todos tengan que asumir costes considerables”.

Reza Aref indicó que la estabilidad de los precios “depende de que se ponga fin de manera garantizada y duradera” a la “presión económica y militar ejercida contra Irán y sus aliados”.

Buques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz. Foto: AP

Sus palabras llegan al final de un día en el que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, criticó el bloqueo “ilegal” impuesto militarmente por Estados Unidos a sus puertos, calificándolo de “castigo colectivo” contra su población y, por ende, defendió “un crimen de guerra contra la humanidad”.

Así, tras anunciar este sábado el cierre total del estrecho de Ormuz, las autoridades del país avanzaron que únicamente reabrirán ese paso cuando Washington levante el bloqueo. Todo ello, en el marco de los últimos días del alto el fuego de dos semanas que ambos pactaron y que expira el miércoles.

*Con información de Europa Press