El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán atacaron, interceptaron y capturaron un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

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“La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque”, explicó Trump en un mensaje Truth Social.

El barco es el ‘Touska’, un buque de casi 275 metros de eslora y que “pesa casi como un portaaeronaves”, según Trump. “Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien”, relató.

El buque que interceptó el barco iraní fue el destructor ‘USS Spruance’, destaca Trump, que menciona además que el ‘Touska’ está en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro estadounidense por su “historial de actividad ilegal. ¡Tenemos pleno control del barco y estamos mirando qué hay a bordo!”, concluyó Trump.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informaron que ha “inutilizado” al ‘Touska’ este domingo cuando intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas.

“Después de que la tripulación del ‘Touska’ no cumpliera durante seis horas con las reiteradas advertencias, el ‘Spruance’ ordenó evacuar su sala de máquinas”, relató el CENTCOM.

“El ‘Spruance’ inutilizó la propulsión del ‘Touska’ disparando varios proyectiles del arma MK45 de 5 pulgadas a la sala de máquinas del ‘Touska’”, añadió.

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Después, marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que “continúa bajo custodia de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses han actuado de forma deliberada, profesional y proporcionada para garantizar el cumplimiento” del bloqueo, destaca el CENTCOM, que añade que desde el inicio del bloqueo un total de 25 buques comerciales han dado media vuelta o vuelto a puerto iraní.

Previamente, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní había informado de un ataque de fuerzas estadounidenses contra un buque mercante iraní.

“Fuerzas estadounidenses desplegadas en las aguas de la zona del mar de Omán abrieron fuego contra un mercante iraní para obligarlo a regresar a aguas territoriales iraníes”, indicó la Guardia Revolucionaria, según recoge la agencia de noticias iraní Mehr.

Buques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz. Foto: AP

Sin embargo, “la oportuna presencia de unidades de la Marina de la Guardia Revolucionaria que apoyaron al buque iraní obligó a los estadounidenses a retirarse y abandonar la zona”, según esta fuente. Por el momento se desconoce si ambos relatos corresponden al mismo incidente.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye al ‘Touska’ en su lista de buques sancionados. Recoge en el listado que se trata de un buque de transporte de contenedores de bandera iraní.

*Con información de Europa Press