Trump afirma que Irán suspendió la ejecución de ocho mujeres a petición suya

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que, a petición suya, las autoridades iraníes habían cancelado la ejecución de ocho manifestantes.

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El mandatario aseguró que de las ocho mujeres cuatro serían liberadas de inmediato y que las otras cuatro cumplirán un mes de cárcel.

“Muy buenas noticias”, celebró el presidente estadounidense en su red Truth Social, y añadió: “Estoy muy agradecido con Irán y con sus dirigentes por haber atendido mi petición”.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales Foto: Truth: RealDonaldTrump

Teherán había desmentido el martes que varias de las mujeres afrontaran la pena de muerte y dijo que Trump “se ha equivocado una vez más por informaciones falsas”.

Irán ha ejecutado regularmente a opositores y prisioneros políticos como parte de la represión policial tras las protestas masivas del año pasado.

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La AFP no ha podido confirmar de forma independiente estas amenazas de ejecución ni la identidad de todas las mujeres cuyas fotografías reprodujo el martes el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Trump reprodujo también un mensaje procedente de la cuenta de X de un activista llamado Eyal Yakoby, que contenía las fotografías de ocho mujeres no identificadas, acompañado del mensaje: “La República Islámica de Irán se prepara para ahorcar a ocho mujeres”.

Dos miembros armados de las fuerzas especiales de la policía iraní posan detrás de una bandera iraní colocada en un vehículo militar blindado Foto: NurPhoto via Getty Images

Masih Alinejad, una opositora iraní radicada en Estados Unidos, publicó en X los nombres de ocho mujeres, todas detenidas, según ella, en relación con nuevas manifestaciones que ocurrieron en enero.

“Digan sus nombres”, escribió la activista, afirmando que una de las mujeres detenidas tenía 16 años.

Si bien el presidente estadounidense no compartió los nombres de las ocho mujeres, entre las fotografías difundidas se encuentra el rostro de Bita Hemmati, quien se cree que es la primera mujer que fue condenada a muerte en el marco de las protestas.

Hemmati fue condenada junto con otros tres manifestantes por un tribunal de Teherán presidido por el juez Iman Afshari, según informó en un comunicado la ONG HRANA.

El régimen islámico en Irán se preparaba para ejecutar a ocho prisioneras políticas mujeres por "hacer la guerra contra Alá". Foto: X/@visegrad24

El poder judicial iraní negó el martes que sobre estas ocho mujeres recaiga una condena a muerte e indicó que algunas de ellas ya fueron liberadas, mientras que otras enfrentan cargos, tal y como detalló el portal de noticias Mizan.