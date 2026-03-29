Mas détox, por favor

No paramos nunca. No hay quietud ni en la noche porque no apagamos los pensamientos aun cuando se apaga la luz. Cada vez que vemos noticias pareciera que el mundo está de cabeza y los que creen más en la energía universal entienden que no son momentos de buenas ondas. Algo pasa y no paramos porque el ruido de las redes no nos deja.

Pareciera que estamos asistiendo al colapso de una gran mentira colectiva, una era en la que la existencia humana se ha desplazado del pensamiento al algoritmo bajo la falsa premisa de que el valor de una persona depende de su capacidad de publicar.

Esta obsesión por la imagen no es solo un rasgo cultural, sino una crisis de salud pública que ya ha sentado a los gigantes tecnológicos en la lupa de la opinión pública; tras años de advertencias, las recientes sentencias judiciales contra Meta han confirmado que el diseño de sus algoritmos buscaba deliberadamente secuestrar la atención de los más jóvenes.

Hoy la generación Z pasa más de 118 días al año sumergida en un entorno digital que, paradójicamente, los hace sentir el doble de solos que a las generaciones anteriores, evidenciando una desconexión profunda.

Además, esta distorsión que tenemos normalizada ha permeado incluso las esferas del poder corporativo, donde existen líderes que prefieren gestionar su marca personal en redes, hacer vitrina en eventos a los que asisten por la foto o participar en grupos con causas que les dan pantalla. Este culto al ego está antes que gestionar las emociones de sus equipos, confundiendo la influencia basada en métricas de popularidad con la autoridad moral que nace de la coherencia y la inspiración.

Pensemos en el mundo organizacional. Un ejemplo cotidiano de este vacío es la escena de directivos y equipos en una sala de juntas donde el silencio no es fruto de la reflexión estratégica, sino de la absorción total en dispositivos móviles, capturando el ángulo perfecto de una frase motivadora para LinkedIn o la mejor selfi en el gimnasio mientras la comunicación real se marchita en la misma mesa.

Solo trato de plantear como lo veo porque por supuesto soy consciente de que mi percepción es una forma que busca algo de reflexión, pero no es la única. Creo que el problema radica en que hemos aceptado la narrativa de las redes como la única verdad posible, sacrificando la espontaneidad del error por una perfección artificial que hoy es castigada por la justicia con multas millonarias debido al daño deliberado en la salud mental de millones de usuarios.

De otro lado, está la presión de los jóvenes talentos que, asfixiados por estándares irreales de éxito inmediato, abandonan la perseverancia por la gratificación instantánea de un like, perdiendo la capacidad de liderar sus propias vidas ante la ausencia de una mirada humana que los valide más allá de la pantalla. Se perdió la paciencia, ya no se espera ni por el próximo capítulo de una serie. Se perdió la capacidad de esperar y sorprenderse.

Y en este afán estético nos presionamos permanentemente. Hasta el bloqueador solar tiene color que ajusta imperfecciones. Ante esta tiranía de la apariencia, el concepto de détox digital ha dejado de ser una tendencia de bienestar para convertirse en una herramienta de supervivencia y una competencia crítica de liderazgo moderno, pues solo quien es capaz de desconectarse del ruido algorítmico recupera la soberanía sobre su tiempo y la claridad mental necesaria para inspirar a otros.

Un verdadero líder hoy es aquel que tiene la valentía de practicar un ayuno de dopamina digital para volver a sintonizar con los ritmos naturales de la conversación cara a cara, redescubriendo que la influencia real ocurre precisamente en esos espacios que el wifi no alcanza.

La reflexión final es urgente y necesaria: si la tecnología nos está robando la capacidad de conectar con lo humano, el progreso es en realidad un retroceso que nos deja huérfanos de propósito. Debemos reclamar el derecho a estar presentes, a mirar a los ojos sin filtros de por medio y a entender que una vida que no se publica no es una vida perdida, sino una experiencia vivida con la libertad de quien no necesita la validación de nadie para ser feliz. Más détox, por favor.