Gimnasia mental en la nueva era de Trump

Ver simpatizantes de Milei (cuyas políticas apoyo en general) aplaudiendo los desmanes arancelarios es una muestra poderosa de gimnasia mental. No me refiero a la respuesta de prudencia de algunos gobiernos, que al fin y al cabo es mera estrategia. Me refiero a la justificación de lo que está haciendo Trump, un descalabro, por parte de personas que apoyan el liberalismo. Pero todo tiene una explicación, en este caso, no muy esperanzadora. Lo digo por las enseñanzas de la psicología, que nos ayuda a entender una dimensión de estos tiempos recios.