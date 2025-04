Una nueva Guerra Fría: el desacoplamiento que redefine la economía global

No estamos en una simple guerra comercial, estamos inmersos en una nueva Guerra Fría. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China no es un episodio pasajero, sino una fractura estructural que marcará las próximas décadas. Lo que presenciamos hoy es el inicio de un desacoplamiento profundo en tres frentes clave: comercio, tecnología y capital. Las implicaciones de este giro histórico son vastas y obligan a empresas, inversionistas y gobiernos a replantear estrategias en un mundo que ya no será el mismo.