La gran purga: por qué el mundo de hoy se parece a 1900

Vivimos aturdidos. El ruido de las notificaciones, las noticias de última hora y la volatilidad de los mercados nos impiden ver el bosque. Pero en momentos de caos, la única salvación es el foco extremo. Porque lo que estamos viviendo hoy no es una crisis aislada; es una convergencia tecnológica y geopolítica que no veíamos desde hace más de un siglo.

A menudo cometemos el error de pensar que el automóvil fue una invención espontánea que cambió el mundo por sí sola. No fue así. El coche fue el resultado de una colisión de fuerzas: el petróleo, la electricidad, la industria química y la producción en cadena de Henry Ford. Esa convergencia no solo cambió la forma de movernos; redefinió el paisaje del planeta.

Aquella transición fue despiadada. La nueva economía causó una purga de la vieja. Quien no tuvo la visión de invertir en los titanes de esa era —General Electric, Ford, Westinghouse o el imperio de JP Morgan— no solo se quedó atrás, sino que dejó de pertenecer al futuro. Esa misma tensión tecnológica alimentó sesenta años de cambios tectónicos: dos guerras mundiales y una Guerra Fría, donde el ganador no fue simplemente el que tenía más soldados, sino el que mejor dominaba esa nueva arquitectura tecnológica.

Hoy, el reloj de la historia ha vuelto a marcar la misma hora.

Estamos en un momento de convergencia similar, pero los protagonistas son otros: los robots. Y el robot no es solo una máquina; es la suma de inteligencia artificial, capacidad de cómputo y energía eléctrica a una escala sin precedentes. Esta tríada está forzando una reconfiguración total de las cadenas de valor.

La globalización, tal como la conocimos en las últimas décadas, ha perdido su razón de ser. El viejo mantra de fabricar “donde sea más barato” ha muerto. Ya no hay un poder geopolítico dominante que garantice la estabilidad de las rutas; por lo tanto, la prioridad ya no es el bajo costo, sino la seguridad.

El mapa del mundo se está fragmentando en nuevas doctrinas de supervivencia:

Estados Unidos ha abrazado una suerte de “Doctrina Monroe 2.0”, priorizando su soberanía tecnológica y su patio trasero.

China acelera su Nueva Ruta de la Seda para asegurar suministros vitales.

El Mundo Árabe compite por erigir megaciudades que actúen como los nuevos centros neurálgicos del comercio en el Índico.

Rusia busca consolidar el Ártico y proyectar su poder hacia Euroasia para integrarse con el gigante chino.

India y Japón se mueven con agresividad para contener expansiones ajenas y resucitar su propio peso industrial.

¿Y Europa? El viejo continente parece un espectador que aún no se reconoce en el espejo de esta transición.

El mundo ya es diferente. Estamos asistiendo a la purga de una estructura económica que ya no es capaz de adaptarse. En 1900, el ruido era el vapor y el caballo. Hoy, el ruido es la nostalgia por una estabilidad que no volverá. En esta nueva era, la riqueza y el poder no pertenecerán a quienes sigan las reglas del siglo XX, sino a quienes entiendan que la seguridad de la cadena de valor es la nueva frontera de la libertad.

La historia no se repite, pero hoy está rimando con una fuerza ensordecedora. Es momento de elegir si seremos parte de la convergencia o víctimas de la purga.