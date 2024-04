El “error de dedo” de minCiencias, Yesenia Olaya. Reconoce que se equivocó con la experiencia en un cargo en su hoja de vida

La representante y su equipo se dieron a la tarea de investigar lo que expone la ministra en su currículum, en el que señala que fue profesora en Harvard. Según Pedraza, esto no es cierto .

“Yo he dado clases en universidades y me siento profesor: ¿Uno no puede ponerlo en hoja de vida? ¿Está prohibido? ¿Porque soy de izquierda o ella de piel negra?”, señaló el mandatario.