¿Irregularidades en la experiencia de su hoja de vida? Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la ministra de Ciencias

La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, después de que la representante a la Cámara del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, la acusó de haber alterado la experiencia en su hoja de vida porque no fue profesora en Harvard y al menos otras tres importantes universidades.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según “se conoció por publicaciones en medios de comunicación, el contenido e información que suministró en su momento la funcionaria no correspondería a la realidad, pese a lo cual se utilizó para ser nombrada como titular de la cartera”.

Ministra, Yesenia Olaya esos certificados confirman que usted no fue docente en Harvard. Contrario a lo que usted puso en su hoja de vida , el Director de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard certifica claramente que esa vinculación “NO se considera parte del cuerpo docente”. Aprovechando que por fin respondió, le comparto cartas de otras 4 universidades que prueban que hay más irregularidades en su experiencia docente”, dijo Pedraza en su cuenta de X.

Y es después de que se encendió toda la controversia, a la ministra Yesenia Olaya le tocó salir en sus redes sociales a aclarar las acusaciones de la congresista del partido Dignidad ; y aunque su reacción se dio con un documento que certifica su estancia dentro del área académica de la universidad de Harvard, no específica que su cargo fue el de docente.

“ El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares , determinar si constituyen faltas disciplinarias y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, comunicó el ente de control.

Ante los señalamientos, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa asegurando que “yo he dado clases en universidades y me siento profesor: ¿Uno no puede ponerlo en hoja de vida? ¿Está prohibido? ¿Porque soy de izquierda o ella de piel negra?”. El mandatario hasta sugirió en medio de un evento en la Casa de Nariño que a la ministra de ciencias la quieren echar “porque eres negra, de Tumaco”.