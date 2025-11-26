Estos son los cinco colombianos que lideran la influencia en LinkedIn, según el ranking global de Favikon

La compañía francesa Favikon, reconocida por evaluar el desempeño y la influencia de creadores de contenido en plataformas digitales, reveló su más reciente ranking global de líderes en LinkedIn.

A diferencia de otras mediciones que se enfocan únicamente en el número de seguidores, Favikon analiza criterios como actividad, interacción, autenticidad, calidad de la red y experiencia profesional. Esto permite identificar a los usuarios que generan conversaciones relevantes en más de 50 países, incluido Colombia.

El top colombiano lo conforman figuras empresariales como Andrés Bilbao, cofundador de Rappi; Miguel Fernando Escobar, presidente de Postobón; y Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol (Juan Valdez). Estas personalidades se destacan por su capacidad de generar conversación, análisis y contenidos que conectan con comunidades digitales especializadas.

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, se ubicó en el puesto número cinco a nivel nacional, un ascenso significativo frente a la posición 17 que ocupaba a mitad de año. Su evolución lo consolida como uno de los creadores de contenido más influyentes del país en la red profesional.

El ranking de Favikon destaca a los ejecutivos y emprendedores que generan mayor impacto y conversación en la red profesional. | Foto: Asobancaria/Favikon