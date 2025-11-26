Cápsulas
Estos son los cinco colombianos que lideran la influencia en LinkedIn, según el ranking global de Favikon
Un informe internacional destacó a los perfiles que impulsan conversaciones de alto valor en la red profesional.
La compañía francesa Favikon, reconocida por evaluar el desempeño y la influencia de creadores de contenido en plataformas digitales, reveló su más reciente ranking global de líderes en LinkedIn.
A diferencia de otras mediciones que se enfocan únicamente en el número de seguidores, Favikon analiza criterios como actividad, interacción, autenticidad, calidad de la red y experiencia profesional. Esto permite identificar a los usuarios que generan conversaciones relevantes en más de 50 países, incluido Colombia.
El top colombiano lo conforman figuras empresariales como Andrés Bilbao, cofundador de Rappi; Miguel Fernando Escobar, presidente de Postobón; y Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol (Juan Valdez). Estas personalidades se destacan por su capacidad de generar conversación, análisis y contenidos que conectan con comunidades digitales especializadas.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, se ubicó en el puesto número cinco a nivel nacional, un ascenso significativo frente a la posición 17 que ocupaba a mitad de año. Su evolución lo consolida como uno de los creadores de contenido más influyentes del país en la red profesional.
Según la medición, la actividad mensual del presidente de Asobancaria supera las 73 publicaciones, con indicadores sobresalientes de participación, alcance y diálogo con su comunidad. Su estilo —educativo, cercano y orientado a la divulgación económica— es uno de los diferenciadores que impulsan su crecimiento sostenido en la plataforma.