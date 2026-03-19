Inteligencia Artificial

ELISE Alpha: la apuesta gratuita de La Sabana para medir el liderazgo empresarial con IA

La plataforma fue desarrollada para ofrecer a los lideres una lectura más clara de su comportamiento gerencial y su efecto en la organización.

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Redacción Economía
19 de marzo de 2026, 10:35 a. m.
La iniciativa pretende generar datos regionales sobre liderazgo y conflicto en América Latina a partir de modelos validados
La iniciativa pretende generar datos regionales sobre liderazgo y conflicto en América Latina a partir de modelos validados Foto: Colprensa

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana presentó ELISE Alpha, una plataforma gratuita de autodiagnóstico que busca ayudar a ejecutivos y directivos a medir su estilo de liderazgo y su relación con las dinámicas de conflicto dentro de los equipos.

Según la descripción oficial de la herramienta, ELISE Alpha permite a los usuarios reflexionar sobre sus prácticas de liderazgo y sobre cómo estas impactan el desempeño y la interacción dentro de la organización.

La plataforma combina modelos científicos validados con inteligencia artificial para entregar un diagnóstico más claro y accionable sobre el comportamiento gerencial.

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De acuerdo con la información compartida por la Universidad de La Sabana, el proyecto fue desarrollado para cerrar una brecha frecuente en las organizaciones: la falta de herramientas rigurosas que permitan entender, de manera integrada, cómo el liderazgo influye en los conflictos y en la efectividad de los equipos.

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En palabras de Guido Castro-Ríos, desarrollador de la herramienta, el propósito es unir “el rigor académico con la potencia de la inteligencia artificial” en un entorno de autodiagnóstico científico.

La iniciativa también tiene una ambición regional. Según sus promotores, ELISE Alpha busca generar un mapa más profundo sobre liderazgo y conflicto en América Latina, a partir de datos anónimos que puedan convertirse en insumo para investigación aplicada y formación ejecutiva.

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La herramienta, disponible en línea y sin costo, se presenta así como una apuesta por vincular investigación, tecnología y desarrollo humano en el ámbito empresarial.

En un contexto de alta complejidad organizacional, la universidad busca posicionarse como referente en el uso de inteligencia artificial aplicada al fortalecimiento del liderazgo en la región.