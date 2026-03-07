Tecnología

La inteligencia artificial impulsa ciberataques contra mujeres: expertos alertan sobre el aumento de la violencia digital

Existen delitos en los que las mujeres son las principales víctimas, ya que los agresores utilizan contenido íntimo como herramienta de presión.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
7 de marzo de 2026, 9:36 a. m.
Los expertos recomiendan adoptar medidas de seguridad como limitar la exposición de información personal en internet.
Los expertos recomiendan adoptar medidas de seguridad como limitar la exposición de información personal en internet. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La violencia contra las mujeres también se manifiesta en el entorno digital. En los últimos años se ha registrado un aumento de los ciberataques dirigidos a este grupo, muchos de ellos potenciados por el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA). Estos incidentes abarcan desde la extorsión hasta distintos tipos de estafas y formas de acoso en línea.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, expertos en ciberseguridad de la compañía Panda Security han advertido sobre el incremento de ataques digitales que afectan especialmente a las mujeres, incluyendo prácticas de ciberacoso y otras formas de violencia digital.

Aunque los problemas de seguridad en internet pueden afectar a cualquier usuario, tanto hombres como mujeres —siendo el phishing la amenaza más común—, la situación cambia cuando se analizan ataques más específicos que incluyen componentes de daño reputacional, sexual o de control.

En este tipo de delitos, como la sextorsión, el ciberacoso o la creación de deepfakes íntimos, las mujeres resultan afectadas de forma desproporcionada. De hecho, según datos del Ministerio de Igualdad recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada en 2025, el 12,2 % de las mujeres encuestadas afirmó haber sufrido acoso digital en algún momento.

Tecnología

El cielo nocturno cambiará en pocos días con la llegada de este fenómeno astronómico: la Luna atravesará importante fase

Tecnología

El géiser más ácido del mundo vuelve a activarse tras años dormido: científicos observaron nuevas erupciones de hasta 10 metros

Tecnología

Sale a la luz nueva modalidad de estafa que despoja cuentas bancarias con solo hacer clic en este mensaje que llega a su celular

Tecnología

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años: el nuevo país que planea aplicar la polémica medida

Tecnología

Este es el impresionante buque de guerra construido en España: puede funcionar como portaaviones y transportar tropas

Tecnología

En la calle y sin batería, pilas con enchufar el celular en este sitio porque podrían vaciarle las cuentas

Tecnología

‘Robot Phone’, el innovador celular con brazo robótico que cambiaría la forma de crear contenido

Bogotá

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Nación

Joven de 19 años salió de su casa a una entrevista de trabajo y apareció muerta: su cuerpo fue hallado cerca a un CAI

Nación

Los impactantes videos de policía amenazando a su expareja: “Yo, Guzmán, la voy a matar, Ximena”

La violencia contra las mujeres no solo ocurre en espacios físicos, sino que también se ha trasladado al ámbito digital.
La violencia contra las mujeres no solo ocurre en espacios físicos, sino que también se ha trasladado al ámbito digital. Foto: Getty Images

Deepfakes íntimos, sextorsión y fraude romántico

Uno de los fenómenos más recurrentes es el de los deepfakes íntimos, imágenes o vídeos de contenido sexual creados o manipulados mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales de mujeres para que parezcan auténticos.

Según Lambert, estos contenidos suelen utilizarse como herramientas de acoso, chantaje o daño reputacional, con el objetivo de humillar, intimidar o controlar a la víctima. Para prevenir este tipo de abusos, el experto recomienda limitar al máximo la circulación de imágenes íntimas, evitar almacenarlas en servicios de mensajería o en la nube y proteger las cuentas con contraseñas seguras y autenticación en dos factores.

A esta amenaza se suma la sextorsión, una de las formas de extorsión digital más extendidas. En estos casos, el atacante amenaza con publicar imágenes o vídeos íntimos de la víctima —reales o falsificados— si no accede a determinadas exigencias, que suelen incluir pagos de dinero.

Sale a la luz nueva modalidad de estafa que despoja cuentas bancarias con solo hacer clic en este mensaje que llega a su celular

Tradicionalmente, este material se obtenía mediante engaños, por ejemplo, a través de aplicaciones de citas. Sin embargo, con la llegada de la IA, los ciberdelincuentes pueden generar imágenes o vídeos falsos con apariencia realista utilizando fotografías públicas de la víctima.

En estos casos, los atacantes recurren a la manipulación emocional y la presión psicológica. Por ello, los expertos recomiendan limitar la visibilidad de las publicaciones en redes sociales y desconfiar de perfiles que intenten llevar rápidamente las conversaciones a un terreno íntimo.

Las estafas románticas son otro tipo de fraude que suele dirigirse a mujeres y que se ha vuelto más sofisticado con el uso de inteligencia artificial. En estas estafas, el delincuente crea perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas para iniciar una relación con la víctima.

Del clonaje de voz al secuestro de cuentas y el phishing

La inteligencia artificial también está impulsando otras formas de fraude, como el clonaje de voz para suplantar identidades. Mediante esta técnica, los delincuentes pueden imitar la voz de una persona conocida para solicitar dinero urgente o incluso generar vídeos falsos en los que aparentemente habla alguien cercano a la víctima.

Tenga cuidado si descargo aplicaciones no oficiales, estas podrían estar robándole sus datos personales.
Expertos en ciberseguridad advierten de un incremento de ataques digitales que afectan especialmente a las mujeres. Foto: agencia 123rf

Según Lambert, cuanto más material de audio o vídeo tenga el delincuente, mayor será la credibilidad del engaño, por lo que las personas con mayor exposición pública suelen ser más vulnerables. Como medida preventiva, recomienda establecer una palabra clave o frase de verificación con familiares y personas cercanas para confirmar la identidad en situaciones sospechosas.

Del mismo modo, el phishing hiperpersonalizado utiliza mensajes que imitan comunicaciones legítimas para robar información personal o financiera. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por empresas, bancos, departamentos de recursos humanos o incluso enviar falsas invitaciones a eventos o supuestas oportunidades laborales.

Otra amenaza frecuente es el secuestro de cuentas en redes sociales. En estos casos, los atacantes logran acceder al perfil de una persona y lo utilizan para pedir dinero a sus contactos o difundir contenido ofensivo o intimidatorio. Este tipo de ataques suele llevarse a cabo mediante phishing o a través de técnicas como el SIM swapping, que consiste en duplicar la tarjeta SIM de la víctima. En estos casos, la autenticación en dos factores resulta una medida clave de protección.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Como la Luna casi no emite luz visible en esta fase, el cielo nocturno se vuelve mucho más oscuro.

El cielo nocturno cambiará en pocos días con la llegada de este fenómeno astronómico: la Luna atravesará importante fase

A unos 200 metros del Steamboat, en la parte posterior de la cuenca Norris, se localiza el géiser Echinus.

El géiser más ácido del mundo vuelve a activarse tras años dormido: científicos observaron nuevas erupciones de hasta 10 metros

El asunto del correo busca provocar curiosidad y presión para que el usuario haga clic rápidamente sin verificar la autenticidad.

Sale a la luz nueva modalidad de estafa que despoja cuentas bancarias con solo hacer clic en este mensaje que llega a su celular

Jóvenes usando dispositivos móviles.

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años: el nuevo país que planea aplicar la polémica medida

Este es el buque insignia de la Armada Española y el mayor buque de guerra construido en España.

Este es el impresionante buque de guerra construido en España: puede funcionar como portaaviones y transportar tropas

Los expertos en ciberseguridad recuerdan la importancia de ser cuidadosos al momento de cargar el celular en espacios públicos.

En la calle y sin batería, pilas con enchufar el celular en este sitio porque podrían vaciarle las cuentas

Este dispositivo puede moverse, reaccionar físicamente y ajustar su perspectiva en tiempo real.

‘Robot Phone’, el innovador celular con brazo robótico que cambiaría la forma de crear contenido

Google Play Store es la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android.

Google va contra las aplicaciones que drenan la batería del celular: así afectarán las nuevas medidas a la Play Store

Un estudio reciente sugiere que los garbanzos podrían formar parte de la dieta de los astronautas en el futuro.

¿Garbanzos en la Luna? El avance científico que podría cambiar radicalmente la alimentación de los astronautas

Noticias Destacadas