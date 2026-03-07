La inteligencia artificial impulsa ciberataques contra mujeres: expertos alertan sobre el aumento de la violencia digital

La violencia contra las mujeres también se manifiesta en el entorno digital. En los últimos años se ha registrado un aumento de los ciberataques dirigidos a este grupo, muchos de ellos potenciados por el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA). Estos incidentes abarcan desde la extorsión hasta distintos tipos de estafas y formas de acoso en línea.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, expertos en ciberseguridad de la compañía Panda Security han advertido sobre el incremento de ataques digitales que afectan especialmente a las mujeres, incluyendo prácticas de ciberacoso y otras formas de violencia digital.

Aunque los problemas de seguridad en internet pueden afectar a cualquier usuario, tanto hombres como mujeres —siendo el phishing la amenaza más común—, la situación cambia cuando se analizan ataques más específicos que incluyen componentes de daño reputacional, sexual o de control.

En este tipo de delitos, como la sextorsión, el ciberacoso o la creación de deepfakes íntimos, las mujeres resultan afectadas de forma desproporcionada. De hecho, según datos del Ministerio de Igualdad recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada en 2025, el 12,2 % de las mujeres encuestadas afirmó haber sufrido acoso digital en algún momento.

La violencia contra las mujeres no solo ocurre en espacios físicos, sino que también se ha trasladado al ámbito digital. Foto: Getty Images

Deepfakes íntimos, sextorsión y fraude romántico

Uno de los fenómenos más recurrentes es el de los deepfakes íntimos, imágenes o vídeos de contenido sexual creados o manipulados mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales de mujeres para que parezcan auténticos.

Según Lambert, estos contenidos suelen utilizarse como herramientas de acoso, chantaje o daño reputacional, con el objetivo de humillar, intimidar o controlar a la víctima. Para prevenir este tipo de abusos, el experto recomienda limitar al máximo la circulación de imágenes íntimas, evitar almacenarlas en servicios de mensajería o en la nube y proteger las cuentas con contraseñas seguras y autenticación en dos factores.

A esta amenaza se suma la sextorsión, una de las formas de extorsión digital más extendidas. En estos casos, el atacante amenaza con publicar imágenes o vídeos íntimos de la víctima —reales o falsificados— si no accede a determinadas exigencias, que suelen incluir pagos de dinero.

Tradicionalmente, este material se obtenía mediante engaños, por ejemplo, a través de aplicaciones de citas. Sin embargo, con la llegada de la IA, los ciberdelincuentes pueden generar imágenes o vídeos falsos con apariencia realista utilizando fotografías públicas de la víctima.

En estos casos, los atacantes recurren a la manipulación emocional y la presión psicológica. Por ello, los expertos recomiendan limitar la visibilidad de las publicaciones en redes sociales y desconfiar de perfiles que intenten llevar rápidamente las conversaciones a un terreno íntimo.

Las estafas románticas son otro tipo de fraude que suele dirigirse a mujeres y que se ha vuelto más sofisticado con el uso de inteligencia artificial. En estas estafas, el delincuente crea perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas para iniciar una relación con la víctima.

Del clonaje de voz al secuestro de cuentas y el phishing

La inteligencia artificial también está impulsando otras formas de fraude, como el clonaje de voz para suplantar identidades. Mediante esta técnica, los delincuentes pueden imitar la voz de una persona conocida para solicitar dinero urgente o incluso generar vídeos falsos en los que aparentemente habla alguien cercano a la víctima.

Expertos en ciberseguridad advierten de un incremento de ataques digitales que afectan especialmente a las mujeres. Foto: agencia 123rf

Según Lambert, cuanto más material de audio o vídeo tenga el delincuente, mayor será la credibilidad del engaño, por lo que las personas con mayor exposición pública suelen ser más vulnerables. Como medida preventiva, recomienda establecer una palabra clave o frase de verificación con familiares y personas cercanas para confirmar la identidad en situaciones sospechosas.

Del mismo modo, el phishing hiperpersonalizado utiliza mensajes que imitan comunicaciones legítimas para robar información personal o financiera. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por empresas, bancos, departamentos de recursos humanos o incluso enviar falsas invitaciones a eventos o supuestas oportunidades laborales.

Otra amenaza frecuente es el secuestro de cuentas en redes sociales. En estos casos, los atacantes logran acceder al perfil de una persona y lo utilizan para pedir dinero a sus contactos o difundir contenido ofensivo o intimidatorio. Este tipo de ataques suele llevarse a cabo mediante phishing o a través de técnicas como el SIM swapping, que consiste en duplicar la tarjeta SIM de la víctima. En estos casos, la autenticación en dos factores resulta una medida clave de protección.

