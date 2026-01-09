César Camilo Aldana Vargas, de 43 años e instructor de judo, fue judicializado y enviado a la cárcel por presuntamente agredir de manera brutal a su pareja sentimental y dejarla en un grave estado de salud.
La víctima fue identificada como Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años, quien recibió más de 50 puñaladas y fue golpeada en repetidas oportunidades. Todo esto, al parecer, ocurrió al frente de los hijos de la pareja.
De acuerdo con la Fiscalía, el hecho se presentó el pasado 1 de enero al interior de una casa ubicada en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.
“Según la investigación, el presunto agresor atacó a la víctima que se encontraba en estado de indefensión, causándole heridas de gravedad en el rostro, cuello, abdomen y extremidades“, indicó la entidad por medio de un comunicado de texto.
Una vez perpetró el ataque, el sujeto huyó del apartamento, mientras que la mujer fue auxiliada por familiares y trasladada rápidamente a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica debido a su delicado estado de salud.
Tras varios días prófugo, Aldana Vargas se entregó en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) este miércoles, 7 de enero, y uniformados de la Policía hicieron efectiva su orden de captura.
En las últimas horas, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.
En medio de las audiencias que se han llevado a cabo, el señalado agresor aceptó los cargos y un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que avanza el proceso en su contra.
De acuerdo con las investigaciones y el material que se ha recolectado hasta el momento, la mujer supuestamente venía siendo víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del hoy imputado.
De hecho, la hermana de Sandra Milena habló con el medio City Tv y allí contó que el hombre ya había presentado episodios de celos y control. Incluso, sostuvo que creen que el ataque no fue repentino, sino que sabía desde hace tiempo lo que iba a hacer.
“Decimos que tenía todo planeado porque se encontraron todas las armas con las que la lastimó: el teaser, la pistola y el cuchillo. Los tenía de forma organizada en la cocina, fue lo que podemos evidenciar con las cámaras“, manifestó.