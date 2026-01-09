Nación

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

El sujeto aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y deberá permanecer en prisión mientras que avanza el proceso en su contra.

Redacción Nación
9 de enero de 2026, 1:08 p. m.
Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento.
Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento. Foto: Fiscalía

César Camilo Aldana Vargas, de 43 años e instructor de judo, fue judicializado y enviado a la cárcel por presuntamente agredir de manera brutal a su pareja sentimental y dejarla en un grave estado de salud.

La víctima fue identificada como Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años, quien recibió más de 50 puñaladas y fue golpeada en repetidas oportunidades. Todo esto, al parecer, ocurrió al frente de los hijos de la pareja.

Este es el hombre que atacó a la mujer y la víctima del brutal hecho.
Este es el hombre que atacó a la mujer y la víctima del brutal hecho. Foto: City Tv

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho se presentó el pasado 1 de enero al interior de una casa ubicada en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

“Según la investigación, el presunto agresor atacó a la víctima que se encontraba en estado de indefensión, causándole heridas de gravedad en el rostro, cuello, abdomen y extremidades“, indicó la entidad por medio de un comunicado de texto.

Una vez perpetró el ataque, el sujeto huyó del apartamento, mientras que la mujer fue auxiliada por familiares y trasladada rápidamente a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica debido a su delicado estado de salud.

Tras varios días prófugo, Aldana Vargas se entregó en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) este miércoles, 7 de enero, y uniformados de la Policía hicieron efectiva su orden de captura.

Todo el ataque fue presencia por los hijos de la pareja.
Todo el ataque fue presencia por los hijos de la pareja. Foto: El Tiempo

En las últimas horas, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

En medio de las audiencias que se han llevado a cabo, el señalado agresor aceptó los cargos y un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que avanza el proceso en su contra.

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

De acuerdo con las investigaciones y el material que se ha recolectado hasta el momento, la mujer supuestamente venía siendo víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del hoy imputado.

De hecho, la hermana de Sandra Milena habló con el medio City Tv y allí contó que el hombre ya había presentado episodios de celos y control. Incluso, sostuvo que creen que el ataque no fue repentino, sino que sabía desde hace tiempo lo que iba a hacer.

“Decimos que tenía todo planeado porque se encontraron todas las armas con las que la lastimó: el teaser, la pistola y el cuchillo. Los tenía de forma organizada en la cocina, fue lo que podemos evidenciar con las cámaras“, manifestó.

