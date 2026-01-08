Nación

Habla hermana de mujer que recibió más de 50 puñaladas por parte de su pareja en Bogotá: reveló aterradores detalles

La mujer explicó que todo el ataque se presentó cuando los hijos de la pareja, menores de edad, estaban observando y le pedían al hombre que parara.

Redacción Nación
8 de enero de 2026, 2:35 p. m.
Este es el hombre que atacó a la mujer y la víctima del brutal hecho.
Este es el hombre que atacó a la mujer y la víctima del brutal hecho. Foto: City Tv

Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años, fue atacada brutalmente por su pareja sentimental identificada como César Camilo Aldana Vargas, de 43 años e instructor de judo. Los hechos se presentaron en un conjunto residencial del barrio Villas de Granada, en Bogotá, el pasado 1 de enero.

De acuerdo con lo que se ha conocido, en un primer momento, el sujeto agredió a la víctima golpeándola con un arma de fuego y, posteriormente, tomó un cuchillo y le propinó más de 50 puñaladas.

Tras varios días de estar prófugo, el hombre finalmente se entregó a la Policía este miércoles, 7 de enero, y se materializó su orden de captura por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar.

Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento.
Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento. Foto: Fiscalía

La hermana de la víctima, quien prefirió no identificarse, habló con el medio City Tv y reveló nuevos detalles del caso. Una de las cosas más preocupantes que dijo es que, al parecer, el agresor había planeado el ataque.

“Decimos que tenía todo planeado porque se encontraron todas las armas con las que la lastimó: el teaser, la pistola y el cuchillo. Los tenía de forma organizada en la cocina, fue lo que podemos evidenciar con las cámaras”, señaló.

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

Toda la agresión sucedió justo al frente de sus hijos, los dos pequeños vieron cómo su papá apuñaló en repetidas oportunidades a su mamá.

De hecho, en el relato contó que uno de los menores, exactamente su sobrino de 11 años de edad, intentó parar todo y evitar que la tragedia pasara a mayores.

Se mete en medio de la pelea, forcejea, pelea con el papá para que no lastime a su mamá, pero eso a él no le importa porque aun viendo que el niño está encima de su mamá tirada en el piso busca la manera de seguirla agrediendo”, contó.

Todo el ataque fue presencia por los hijos de la pareja.
Todo el ataque fue presencia por los hijos de la pareja. Foto: El Tiempo

Este tipo de actitudes violentas y controladoras ya se habrían presentado en el pasado; la hermana de la víctima describió a César Camilo como alguien celoso, agresivo y hasta obsesivo.

Incluso, en una oportunidad, llamó a su cuñado para preguntarle cómo podía hackear el celular de su pareja. El 31 de diciembre, pocas horas antes de que todo sucediera, hubo otro episodio que encendió las alarmas.

Momentos de terror en hospital de Villa Rica, Cauca: sicarios persiguieron a su víctima y la asesinaron delante de médicos y pacientes

Mi hermana entró a la habitación a cambiarse y ella se da cuenta por la cámara que él está intentando abrir la puerta con un cuchillo”, manifestó.

Además de la agresión, el diario El Tiempo reveló que después del ataque se robó las pertenencias de la mujer: relojes, la argolla de matrimonio y hasta la visa.

De hecho, el medio mencionado indicó que el sujeto supuestamente retiró 100 millones de pesos de una cuenta bancaria y se llevó otros 12 millones de pesos de una caja fuerte.

Sandra Milena Castro se encuentra internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a su delicado estado de salud, mientras que el agresor está en poder de las autoridades y deberá enfrentar a la justicia.

