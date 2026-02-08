Tecnología

Más allá de la ciencia: la reflexión de Stephen Hawking que explica por qué el silencio fortalece la mente

Aunque el fallecido científico es ampliamente admirado por sus aportes a la física teórica, su pensamiento fue más allá de las ecuaciones y los modelos del universo.

8 de febrero de 2026, 6:20 p. m.
Stephen Hawking es un fallecido científico y físico teórico.
Stephen Hawking es un fallecido científico y físico teórico.

Stephen Hawking no solo fue uno de los científicos más brillantes del siglo XX y comienzos del XXI –como físico teórico y cosmólogo británico–, sino también una figura que dejó profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, la inteligencia y la forma en que las personas se relacionan con el mundo.

Aunque el fallecido científico es ampliamente admirado por sus aportes a la física teórica, su pensamiento fue más allá de las ecuaciones y los modelos del universo. A lo largo de su vida, también reflexionó sobre la mente humana, la creatividad y la importancia de la introspección.

Hawking lanzó fuertes advertencias a la población mundial.
Stephen Hawking fue uno de los científicos más brillantes del siglo XX y comienzos del XXI. Foto: Getty Images

Una de las frases más recordadas: “Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas” resume, en buena medida, su propia experiencia vital: mientras la enfermedad debilitaba progresivamente su cuerpo, su capacidad intelectual y su fortaleza mental se expandían.

Esta reflexión, una de las más citadas del científico británico, cobra especial significado en el contexto actual. En una sociedad dominada por el ruido, la exposición constante y la urgencia por opinar, Hawking planteó el silencio como un espacio de poder y claridad mental. Lejos de asociarlo con pasividad, lo entendía como una condición que favorece la concentración y el desarrollo de ideas sólidas.

La lección de vida que, según Steve Jobs, redefinió su visión del éxito: “No lo desperdicies”

La rapidez mental de Stephen Hawking también se hacía evidente en espacios dedicados al humor. Durante una entrevista en el programa de John Oliver, respondió con ironía a una pregunta sobre universos paralelos al asegurar que sí existiría uno en el que el presentador fuera más listo que él, pero también otro en el que resultara verdaderamente gracioso.

La ocurrencia desató carcajadas y confirmó su capacidad para dominar el humor incluso frente a comediantes profesionales.

Estas características predominan en los niños nacidos en estos meses.
Con esa observación simple pero contundente, lograba unir reflexión filosófica y sentido común. Foto: Getty Images

Esa misma agudeza se reflejaba en sus comentarios sobre el destino y el libre albedrío. Hawking solía señalar, con fina ironía, que incluso quienes creen que todo está escrito se detienen a mirar antes de cruzar una calle. Con esa observación simple pero contundente, lograba unir reflexión filosófica y sentido común, dejando al descubierto las contradicciones humanas mientras invitaba a pensar sin perder la sonrisa.

Más allá de la ciencia: la reflexión de Stephen Hawking que explica por qué el silencio fortalece la mente

