Stephen Hawking reveló cuál es la mejor herramienta para afrontar cualquier problema: “La vida sería trágica”

El físico británico Stephen Hawking, reconocido como una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX, dejó una lección clara para afrontar la adversidad cuando la vida cotidiana se vuelve pesada y parece no tener salida: cambiar la perspectiva y no perder la capacidad de encontrar sentido, incluso en medio de las dificultades.

Su célebre frase “la vida sería trágica si no fuera graciosa” reflejaba un rasgo poco convencional de su personalidad: el humor como herramienta de resistencia. A pesar de las severas limitaciones físicas que le impuso la ELA, Hawking mantuvo una actitud lúcida y sarcástica, capaz de reírse de sí mismo y de los grandes enigmas del universo.

Ese enfoque, vigente hoy más que nunca, invita a no quedarse quieto por las crisis, sino a reconocer lo que aún puede hacerse y avanzar paso a paso, sin esperar soluciones inmediatas ni triunfos absolutos.

Stephen Hawking abordaba los asuntos más complejos con una ligereza poco común. En 2016, al recibir un reconocimiento de manos de la entonces primera ministra británica Theresa May, ironizó sobre el Brexit al asegurar que, aunque resolvía a diario problemas matemáticos de gran dificultad, no se sentía capaz de explicar ese proceso político.

El científico fue unos de los personajes más populares de las primeras décadas del siglo XXI, llegó a tener apariciones en series como Los Simpson y The Big Bang Theory. Foto: Getty Images via AFP

La broma, recibida entre risas, reflejó su habilidad para restarle solemnidad a temas que para muchos resultaban incomprensibles.

Ese mismo espíritu se hacía evidente en su forma de conectar la ciencia con la cultura popular. Durante una charla en 2015, respondió con ingenio a una pregunta sobre el impacto cósmico de la separación de la banda One Direction, sugiriendo la posibilidad de un universo paralelo donde el grupo seguía intacto.

Con humor y referencias científicas, Hawking lograba provocar carcajadas y, al mismo tiempo, acercar conceptos complejos a un público más amplio.

Pareja, reír, juntos, en, sofá Foto: Getty Images

La rapidez mental de Stephen Hawking también se hacía evidente en espacios dedicados al humor. Durante una entrevista en el programa de John Oliver, respondió con ironía a una pregunta sobre universos paralelos al asegurar que sí existiría uno en el que el presentador fuera más listo que él, pero también otro en el que resultara verdaderamente gracioso.

La ocurrencia desató carcajadas y confirmó su capacidad para dominar el humor incluso frente a comediantes profesionales.

Esa misma agudeza se reflejaba en sus comentarios sobre el destino y el libre albedrío. Hawking solía señalar, con fina ironía, que incluso quienes creen que todo está escrito se detienen a mirar antes de cruzar una calle. Con esa observación simple pero contundente, lograba unir reflexión filosófica y sentido común, dejando al descubierto las contradicciones humanas mientras invitaba a pensar sin perder la sonrisa.

Además de la risa, el planteamiento de Stephen Hawking ponía el acento en la convicción de que siempre existe alguna posibilidad, incluso en contextos adversos. Esta forma de pensar ayuda a superar la idea de que los problemas lo dominan todo y recuerda que, en la mayoría de los casos, la realidad ofrece al menos un camino viable para avanzar.