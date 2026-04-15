Siempre que vaya a retirar en cajero un cajero automático, expertos recomiendan hacer esto para no ser víctima de estafa

En la actualidad, una de las mayores preocupaciones de las personas es ser víctima de una estafa o fraude en cualquier momento. Se trata de una situación que puede afectar a cualquiera, ya que, por más precauciones que se tomen, los delincuentes suelen ser muy hábiles y buscan constantemente nuevas formas de engañar.

En lugar de contestar llamadas de números desconocidos, haga esto apenas suene el celular para evitar ser estafado

Retirar dinero en un cajero automático puede convertirse en una de esas situaciones de riesgo. Aunque es una actividad cotidiana que parece segura, no siempre lo es. Las estrategias utilizadas por los delincuentes muchas veces superan la ficción, por lo que es fundamental estar atento desde el momento en que se llega al cajero hasta que se finaliza la operación.

De acuerdo con la Condusef, del Gobierno de México, se han identificado distintas modalidades de estafa en cajeros automáticos. Una de ellas consiste en hacer creer al usuario que su tarjeta no funciona. Con la excusa de ayudar, el delincuente la cambia rápidamente sin que la persona lo note. Luego, utiliza la tarjeta robada para hacer compras antes de que sea bloqueada, aprovechando que la víctima no se da cuenta de inmediato.

A esto se suman otras prácticas, como observar el código secreto (PIN) mediante cámaras ocultas o descuidos del usuario, generar distracciones para manipular el cajero o instalar dispositivos que retienen la tarjeta.

Los dispositivos en cajeros suelen pasar inadvertidos, pero hay señales claras que alertan sobre fraudes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Frente a este panorama, hay medidas sencillas que pueden marcar la diferencia. Una de ellas es llegar al cajero con la tarjeta ya en la mano. Esto evita distracciones y reduce el tiempo de exposición, permitiendo realizar el proceso de forma más rápida y segura.

También es importante elegir bien el cajero. Se recomienda evitar aquellos ubicados en lugares poco iluminados, aislados o con poca afluencia de personas, especialmente en horas de la noche, ya que estos espacios facilitan la acción de los delincuentes.

Las estafas en los cajeros automáticos no solo siempre requieren de técnicas sofisticadas. Foto: Getty Images

Además, es fundamental observar el entorno. Si se detecta la presencia de personas sospechosas dentro o cerca del cajero, lo más prudente es no utilizarlo y buscar otra alternativa. Los expertos hacen énfasis en que, la prevención empieza antes de realizar cualquier transacción.

Por último, se debe revisar el estado del cajero. Por ejemplo, si presenta elementos extraños, partes sueltas o modificaciones poco habituales, es mejor no usarlo. Estas señales pueden indicar la presencia de dispositivos diseñados para robar información o clonar tarjetas.