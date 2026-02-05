Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Los delincuentes están cada vez más atentos a los hábitos de los usuarios. Su principal método de ataque consiste en observar con detalle cada acción para actuar en el momento justo y cometer fraudes sin levantar sospechas. Aunque muchas veces creemos ser cuidadosos, lo cierto es que incluso el más mínimo descuido puede ser suficiente para que estos criminales hagan de las suyas.

Uno de los mayores riesgos actuales se presenta al momento de retirar dinero en los cajeros automáticos. Esto no se debe a que estas máquinas sean inseguras o carezcan de medidas de protección, sino a la astucia de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan cualquier distracción para cometer un delito.

Por ejemplo, una de las recomendaciones más frecuentes de los expertos es no aceptar ayuda de desconocidos al realizar un retiro. En ocasiones, algunas personas se muestran insistentes y ofrecen una supuesta ayuda cuando el usuario presenta alguna dificultad. Es precisamente en ese momento cuando los delincuentes actúan, fingiendo una intención genuina, pero con el objetivo de confundir a la víctima y hacerla caer en una peligrosa trampa.

Son muchas las formas y técnicas que tienen los ciberdelincuentes para robar a sus víctimas. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Un simple cambiazo de tarjeta o el espionaje del teclado puede ser suficiente para que descubran el PIN y accedan a las cuentas bancarias sin mayor esfuerzo. Sin embargo, el riesgo no termina ahí. El momento de finalizar la transacción también resulta crucial.

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

El riesgo de botar el recibo de la transacción bancaria

Muchos cajeros ofrecen la opción de imprimir un recibo con el detalle de los movimientos realizados y el saldo disponible. Aunque algunos usuarios aceptan imprimirlo, el problema surge cuando lo desechan de inmediato en la basura, dejándolo expuesto a que otras personas lo recojan.

Lo realmente peligroso es que estos comprobantes pueden ser utilizados con fines delictivos mediante una técnica conocida como trashing. De acuerdo con Xataka, esta práctica consiste en obtener información personal a partir de documentos o dispositivos desechados. Los atacantes revisan papeleras, discos duros o equipos que no fueron eliminados correctamente para acceder a datos como documentos, fotos, contraseñas e información sensible.

Algunos bancos le recuerdan a los usuarios que nunca deben aceptar ayuda de extraños durante una transacción. Foto: Getty Images/Image Source

Esta información puede ser utilizada para acoso en línea, ataques informáticos personalizados, robo de cuentas e incluso fraudes bancarios. Aunque muchos usuarios descartan el recibo del cajero sin revisarlo, hacerlo representa un riesgo para la seguridad financiera.

Expertos advierten que los datos contenidos en estos comprobantes pueden servir para crear mensajes fraudulentos creíbles y engañar a las personas para que entreguen información confidencial. Por ello, conservar el recibo del cajero no solo funciona como respaldo de la operación, sino que también ayuda a reducir el riesgo de fraude.