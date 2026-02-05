Tecnología

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Sin darse cuenta, los usuarios pueden dejar al descubierto sus datos más sensibles, lo que permitiría a los ciberdelincuentes llevar a cabo peligrosas prácticas de estafa.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 12:20 p. m.
Los cajeros automáticos puede ser empleados para cometer estafas y fraudes.
Los cajeros automáticos puede ser empleados para cometer estafas y fraudes. Foto: Getty Images

Los delincuentes están cada vez más atentos a los hábitos de los usuarios. Su principal método de ataque consiste en observar con detalle cada acción para actuar en el momento justo y cometer fraudes sin levantar sospechas. Aunque muchas veces creemos ser cuidadosos, lo cierto es que incluso el más mínimo descuido puede ser suficiente para que estos criminales hagan de las suyas.

Uno de los mayores riesgos actuales se presenta al momento de retirar dinero en los cajeros automáticos. Esto no se debe a que estas máquinas sean inseguras o carezcan de medidas de protección, sino a la astucia de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan cualquier distracción para cometer un delito.

Por ejemplo, una de las recomendaciones más frecuentes de los expertos es no aceptar ayuda de desconocidos al realizar un retiro. En ocasiones, algunas personas se muestran insistentes y ofrecen una supuesta ayuda cuando el usuario presenta alguna dificultad. Es precisamente en ese momento cuando los delincuentes actúan, fingiendo una intención genuina, pero con el objetivo de confundir a la víctima y hacerla caer en una peligrosa trampa.

Son muchas las formas y técnicas que tienen los ciberdelincuentes para robar a sus víctimas.
Son muchas las formas y técnicas que tienen los ciberdelincuentes para robar a sus víctimas. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Un simple cambiazo de tarjeta o el espionaje del teclado puede ser suficiente para que descubran el PIN y accedan a las cuentas bancarias sin mayor esfuerzo. Sin embargo, el riesgo no termina ahí. El momento de finalizar la transacción también resulta crucial.

Tecnología

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Tecnología

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Tecnología

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Tecnología

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Tecnología

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Tecnología

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

Tecnología

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas podrían correr grave peligro

Tecnología

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares porque sus cuentas pueden ser fácilmente despojadas

Tecnología

Cometer este simple error al retirar dinero en un cajero automático podría hacer que criminales despojen sus cuentas bancarias

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

El riesgo de botar el recibo de la transacción bancaria

Muchos cajeros ofrecen la opción de imprimir un recibo con el detalle de los movimientos realizados y el saldo disponible. Aunque algunos usuarios aceptan imprimirlo, el problema surge cuando lo desechan de inmediato en la basura, dejándolo expuesto a que otras personas lo recojan.

Lo realmente peligroso es que estos comprobantes pueden ser utilizados con fines delictivos mediante una técnica conocida como trashing. De acuerdo con Xataka, esta práctica consiste en obtener información personal a partir de documentos o dispositivos desechados. Los atacantes revisan papeleras, discos duros o equipos que no fueron eliminados correctamente para acceder a datos como documentos, fotos, contraseñas e información sensible.

Algunos bancos le recuerdan a los usuarios que nunca deben aceptar ayuda de extraños durante una transacción.
Algunos bancos le recuerdan a los usuarios que nunca deben aceptar ayuda de extraños durante una transacción. Foto: Getty Images/Image Source

Esta información puede ser utilizada para acoso en línea, ataques informáticos personalizados, robo de cuentas e incluso fraudes bancarios. Aunque muchos usuarios descartan el recibo del cajero sin revisarlo, hacerlo representa un riesgo para la seguridad financiera.

Expertos advierten que los datos contenidos en estos comprobantes pueden servir para crear mensajes fraudulentos creíbles y engañar a las personas para que entreguen información confidencial. Por ello, conservar el recibo del cajero no solo funciona como respaldo de la operación, sino que también ayuda a reducir el riesgo de fraude.

Más de Tecnología

¿Cuándo y dónde se verá la próxima ‘luna de sangre’?

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos.

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Aunque se trate de una misión análoga, los experimentos que se desarrollarán son científicos y aplicables al mundo real.

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero.

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Los cajeros automáticos puede ser empleados para cometer estafas y fraudes.

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Su uso en salud y energía justifica un precio que pocos materiales pueden alcanzar.

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Mensajes aparentemente legítimos hoy esconden engaños diseñados con datos reales de sus víctimas.

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

El chatbot Grok amplía su alcance y llega a Android, donde los usuarios pueden registrarse antes de su lanzamiento oficial.

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

Noticias Destacadas