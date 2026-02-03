Tecnología

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Los ciberdelincuentes son cada vez más astutos y, con ayuda de la tecnología, idean estrategias para engañar a los usuarios, que terminan atrapados en fraudes peligrosos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

3 de febrero de 2026, 6:13 p. m.
Las aplicaciones más populares suelen ser blanco de ataque de los ciberdelincuentes.
Las aplicaciones más populares suelen ser blanco de ataque de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

El celular se ha convertido en un dispositivo indispensable para múltiples aspectos de la vida diaria. Su eficiencia, practicidad y versatilidad lo hacen esencial tanto en el ámbito personal como en el profesional. Por esta razón, muchas personas ya lo consideran parte de sí mismas y no conciben la idea de salir de casa sin él, dado que hacerlo implicaría quedar incomunicadas y desinformadas.

Una de sus principales características es la posibilidad de descargar aplicaciones. Entre ellas, las redes sociales son las que tienen mayor presencia en los dispositivos móviles, especialmente aquellas que permiten una comunicación rápida y eficiente. Un claro ejemplo es WhatsApp, una de las herramientas más utilizadas para mantenerse en contacto y mejorar la productividad.

Este servicio de mensajería, propiedad de Meta, se ha ganado un lugar especial en la vida de las personas, no solo en Colombia, sino en distintas partes del mundo, donde cuenta con millones de cuentas activas. Sin embargo, su enorme popularidad también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes, que la ven como un medio atractivo para estafar y robar a los ciudadanos de forma indiscriminada.

Una respuesta breve o un dato compartido sin sospecha puede terminar en el robo de dinero en cuestión de minutos.
Las estafas digitales se intensifican y muchas comienzan con una llamada o un mensaje aparentemente común. Foto: Getty Images / Meta - WhatsApp

Así usan WhatsApp para estafar y vaciar cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes demuestran gran astucia a través de las técnicas que emplean para engañar a sus víctimas y poner en riesgo su seguridad y privacidad. Aunque algunos métodos no son nuevos, muchos logran mantenerse vigentes con el tiempo, reaparecer o incluso perfeccionarse para resultar más creíbles, como ocurre con el llamado timo 419.

Tecnología

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Tecnología

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Tecnología

3I/ATLAS aparece de nuevo y científicos hallan misteriosa anomalía que despierta sospechas sobre posible vida extraterrestre

Tecnología

No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

Tecnología

Elon Musk habría tomado decisión con Grok que desató polémica por el uso de la inteligencia artificial

Tecnología

No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

Tecnología

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa o podría tener serios problemas por este descuido

Tecnología

Su cuenta de WhatsApp podría desactivarse por estas dos razones: siga estos pasos para evitar perderla de forma definitiva

Tecnología

Novena de Aguinaldos 2025: con esta herramienta puede hacer las oraciones de manera virtual, fácil y rápida

Noticias Estados Unidos

Lo nuevo de Zelle: así será la migración a su aplicación bancaria a partir de este mes

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Esta modalidad, también conocida como la estafa nigeriana, puede llegar por mensaje de texto, correo electrónico o WhatsApp. Según el portal legify.es, los estafadores se hacen pasar por abogados o asesores legales y anuncian a la víctima una supuesta herencia millonaria o una donación inesperada. Para acceder a ella, solicitan un pago inicial por “gastos administrativos” y, una vez que la víctima accede, continúan exigiendo más dinero con distintas excusas hasta obtener grandes sumas.

Aunque este tipo de estafa pudo haberse popularizado en Nigeria, hoy en día los ciberdelincuentes operan sin fronteras y logran expandirse con facilidad a distintas regiones para engañar al mayor número posible de personas.

Este no es el único fraude que circula a través de la aplicación de mensajería. Existen múltiples modalidades de estafa que se propagan por WhatsApp, pese a que la plataforma cuenta con cifrado de extremo a extremo y diversas funciones de seguridad. Un simple descuido o error del usuario puede ser suficiente para que los criminales aprovechen la situación.

Las estafas en línea es una de las mayores amenazas en la actualidad.
Las estafas en línea es una de las mayores amenazas en la actualidad. Foto: Getty Images

Por ello, lo más recomendable es mantener siempre una actitud de desconfianza, no responder mensajes de desconocidos, no compartir información sensible y, bajo ninguna circunstancia, llevar a cabo acciones que faciliten a los delincuentes el acceso remoto a la cuenta.

En caso de caer en una estafa, lo ideal es comunicarse de inmediato con la Policía o las autoridades competentes, para que puedan tomar las medidas necesarias, tanto para la protección de la víctima como la de sus personas cercanas.

Más de Tecnología

Esta plataforma podría ayudar a prevenir los efectos y las consecuencias más severas de los desastres provocados por lluvias intensas.

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Las aplicaciones más populares suelen ser blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Algunos códigos sirven para desbloquear funciones ocultas.

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Para algunos investigadores, el comportamiento de 3I/ATLAS alimenta la reflexión sobre la posibilidad de no estar solos en el universo.

3I/ATLAS aparece de nuevo y científicos hallan misteriosa anomalía que despierta sospechas sobre posible vida extraterrestre

Nequi presenta fallas masivas este 6 de diciembre.

No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

El magnate busca entrenar a Grok, pero los expertos advierten del riesgo de vender tus datos a terceros.

Elon Musk habría tomado decisión con Grok que desató polémica por el uso de la inteligencia artificial

La falta de velocidad en la señal wifi de la casa puede ser causada por un mal ajuste del router.

No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

Algunas prácticas comunes de los usuarios pueden afectar la experiencia con la red wifi.

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa o podría tener serios problemas por este descuido

Reprogramación estratégica de Artemis II dentro del calendario espacial estadounidense.

Artemis II ya no despegará en febrero: la NASA aplaza el regreso de la humanidad a la Luna tras más de 50 años de espera

Una de las primeras recomendaciones es no contestar llamadas de números desconocidos.

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Noticias Destacadas