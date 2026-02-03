La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

El celular se ha convertido en un dispositivo indispensable para múltiples aspectos de la vida diaria. Su eficiencia, practicidad y versatilidad lo hacen esencial tanto en el ámbito personal como en el profesional. Por esta razón, muchas personas ya lo consideran parte de sí mismas y no conciben la idea de salir de casa sin él, dado que hacerlo implicaría quedar incomunicadas y desinformadas.

Una de sus principales características es la posibilidad de descargar aplicaciones. Entre ellas, las redes sociales son las que tienen mayor presencia en los dispositivos móviles, especialmente aquellas que permiten una comunicación rápida y eficiente. Un claro ejemplo es WhatsApp, una de las herramientas más utilizadas para mantenerse en contacto y mejorar la productividad.

Este servicio de mensajería, propiedad de Meta, se ha ganado un lugar especial en la vida de las personas, no solo en Colombia, sino en distintas partes del mundo, donde cuenta con millones de cuentas activas. Sin embargo, su enorme popularidad también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes, que la ven como un medio atractivo para estafar y robar a los ciudadanos de forma indiscriminada.

Las estafas digitales se intensifican y muchas comienzan con una llamada o un mensaje aparentemente común. Foto: Getty Images / Meta - WhatsApp

Así usan WhatsApp para estafar y vaciar cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes demuestran gran astucia a través de las técnicas que emplean para engañar a sus víctimas y poner en riesgo su seguridad y privacidad. Aunque algunos métodos no son nuevos, muchos logran mantenerse vigentes con el tiempo, reaparecer o incluso perfeccionarse para resultar más creíbles, como ocurre con el llamado timo 419.

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Esta modalidad, también conocida como la estafa nigeriana, puede llegar por mensaje de texto, correo electrónico o WhatsApp. Según el portal legify.es, los estafadores se hacen pasar por abogados o asesores legales y anuncian a la víctima una supuesta herencia millonaria o una donación inesperada. Para acceder a ella, solicitan un pago inicial por “gastos administrativos” y, una vez que la víctima accede, continúan exigiendo más dinero con distintas excusas hasta obtener grandes sumas.

Aunque este tipo de estafa pudo haberse popularizado en Nigeria, hoy en día los ciberdelincuentes operan sin fronteras y logran expandirse con facilidad a distintas regiones para engañar al mayor número posible de personas.

Este no es el único fraude que circula a través de la aplicación de mensajería. Existen múltiples modalidades de estafa que se propagan por WhatsApp, pese a que la plataforma cuenta con cifrado de extremo a extremo y diversas funciones de seguridad. Un simple descuido o error del usuario puede ser suficiente para que los criminales aprovechen la situación.

Las estafas en línea es una de las mayores amenazas en la actualidad. Foto: Getty Images

Por ello, lo más recomendable es mantener siempre una actitud de desconfianza, no responder mensajes de desconocidos, no compartir información sensible y, bajo ninguna circunstancia, llevar a cabo acciones que faciliten a los delincuentes el acceso remoto a la cuenta.

En caso de caer en una estafa, lo ideal es comunicarse de inmediato con la Policía o las autoridades competentes, para que puedan tomar las medidas necesarias, tanto para la protección de la víctima como la de sus personas cercanas.