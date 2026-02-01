Tecnología

Siete recomendaciones para evitar estafas en plataformas de comercio electrónico

Es importante estar alerta ya que muchos delincuentes aprovechan estos espacios para cometer fraude.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 1:19 p. m.
Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet.
Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet. Foto: Getty Images/iStockphoto

En los últimos años, la compra y venta de artículos a través de medios digitales se ha vuelto cada vez más común. Frente a esta realidad, es importante estar alerta ya que muchos delincuentes aprovechan estos espacios para cometer estafas.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá destacó semanas atrás la necesidad de ser precavidos para reducir el riesgo de ser víctima de fraude.

“Los delincuentes utilizan diferentes modalidades de engaño para aprovecharse de la confianza de quienes realizan estas transacciones en línea”, señaló la entidad.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

• Perfiles falsos o recientemente creados.

• Ofertas de productos de alto valor a precios irreales.

• Uso de documentos falsos como facturas o comprobantes de transferencias inexistentes.

Con el auge de las redes sociales, el comercio electrónico y otras plataformas en línea, también han surgido nuevas formas de estafas que no siempre son tan visibles.
Con el auge de las redes sociales, el comercio electrónico y otras plataformas en línea, también han surgido nuevas formas de estafas que no siempre son tan visibles. Foto: Getty Images

¿Cómo comprar o vender de manera segura?

1. Desconfiar de artículos ofrecidos a mitad de precio, ya que podría tratarse de una estafa.

2. Verificar la identidad del vendedor revisando a fondo perfiles, reseñas y calificaciones. Desconfiar de cuentas nuevas o con poca actividad.

3. Solicitar siempre soportes o facturas de compra, especialmente en elementos de alto valor, y pedir documentos que acrediten la legalidad del producto.

4. Confirmar directamente en el banco la transferencia realizada por el comprador; no confiar en pantallazos ni mensajes hasta verificar que el dinero esté en la cuenta.

5. Realizar pagos anticipados solo si se conoce al vendedor o se utiliza una plataforma segura. En otros casos, preferir el pago contra entrega.

6. Cancelar el negocio si el comprador o vendedor cambia las condiciones a última hora.

7. Desconfiar de correos “oficiales” que contengan errores ortográficos o links sospechosos.

La Secretaría también alertó a la ciudadanía para que no caiga en estafas a través de mensajes de texto que llegan a los teléfonos celulares, en los que los ciberdelincuentes engañan las personas prometiendo falsos pagos en efectivo a través de casas de envíos de giros.

“En el cuerpo del mensaje, los inescrupulosos están anexando enlaces falsos sospechosos con el objetivo de estafar a la gente y robarle información personal o bancaria”, señaló la entidad.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, la Secretaría recomendó:

-No hacer clic en los enlaces

-No compartir datos personales o financieros

-No reenviar el mensaje

- Bloquear el número remitente

“Estos enlaces, en algunos casos, lo van a dirigir a sitios falsos diseñados para engañar a los usuarios y obtener información sensible. Por ello, al recibir mensajes sospechosos, no se deben abrir enlaces, descargar archivos ni entregar datos personales”, agregó la entidad.

