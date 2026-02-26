Valle del Cauca

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

Afuera, presuntamente, lo esperaba una motocicleta en la que huyó del lugar.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 5:47 a. m.
El preso escapó sin ser detectado. Foto: Aymer Andrés Alvarez

Un hombre condenado por homicidio logró fugarse en la madrugada del lunes de la Cárcel Villahermosa, tras ocultarse dentro de una caneca de basura y evadir los controles de seguridad del centro penitenciario.

De acuerdo con la información conocida, el interno habría aprovechado un momento de descuido para esconderse en un contenedor de residuos cercano a una de las zonas de salida. Hacia la 1:30 de la mañana, al parecer, salió del recipiente, escaló uno de los muros del establecimiento y logró abandonar el penal. Afuera, presuntamente, lo esperaba una motocicleta en la que huyó del lugar.

La cárcel de Villahermosa, en Cali.

Versiones preliminares indican que el fugitivo estaría identificado como Cristian Andrés Londoño Angulo y que cumplía una condena de 38 años de prisión por el delito de homicidio. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente estos datos ni han entregado detalles adicionales sobre su situación jurídica.

Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento amplio sobre las circunstancias que permitieron la fuga, ni sobre posibles responsabilidades internas frente a lo ocurrido. Se conoció que se activaron los protocolos de búsqueda para dar con el paradero del hombre.

