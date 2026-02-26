La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

Un hombre condenado por homicidio logró fugarse en la madrugada del lunes de la Cárcel Villahermosa, tras ocultarse dentro de una caneca de basura y evadir los controles de seguridad del centro penitenciario.

De acuerdo con la información conocida, el interno habría aprovechado un momento de descuido para esconderse en un contenedor de residuos cercano a una de las zonas de salida. Hacia la 1:30 de la mañana, al parecer, salió del recipiente, escaló uno de los muros del establecimiento y logró abandonar el penal. Afuera, presuntamente, lo esperaba una motocicleta en la que huyó del lugar.

La cárcel de Villahermosa, en Cali.

Versiones preliminares indican que el fugitivo estaría identificado como Cristian Andrés Londoño Angulo y que cumplía una condena de 38 años de prisión por el delito de homicidio. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente estos datos ni han entregado detalles adicionales sobre su situación jurídica.

Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento amplio sobre las circunstancias que permitieron la fuga, ni sobre posibles responsabilidades internas frente a lo ocurrido. Se conoció que se activaron los protocolos de búsqueda para dar con el paradero del hombre.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, manifestó su preocupación por el caso y pidió claridad frente a los hechos. “Este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión”, señaló el funcionario, al tiempo que solicitó revisar los mecanismos de control para evitar situaciones similares.

El Ministerio Público expresó su preocupación por este hecho, que no sólo compromete la seguridad ciudadana, sino que también evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia, vigilancia y control al interior de los centros de reclusión.

“La seguridad en los lugares de detención es un asunto prioritario. Estos hechos no pueden repetirse y deben ser investigados a fondo para establecer responsabilidades”, señaló Mendoza Castrillón.

El jefe del Ministerio Público reiteró la necesidad de fortalecer la articulación entre las autoridades penitenciarias, la Fuerza Pública y los organismos de control, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de custodia, prevenir nuevas fugas y proteger la integridad de la ciudadanía.

La fuga ha generado inquietud en la ciudad, especialmente por tratarse de una persona condenada por un delito grave. Las autoridades continúan adelantando operativos para ubicarlo y establecer cómo logró salir sin ser detectado.