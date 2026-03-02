Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

La medida mantendrá su horario habitual.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

2 de marzo de 2026, 1:50 p. m.
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este martes, 3 de marzo de 2026.

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este martes 3 de marzo, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
¿Por qué los moteros le están echando pan duro a la gasolina de sus vehículos? Hallazgo ha llamado la atención del gremio
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
Las autoridades de Tránsito en Cali realizan controles para verificar el cumplimiento del pico y placa. Foto: Bernardo Peña / El País

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Vehículos

Habrá nuevo requisito para taxis en Bogotá: Secretaría de Movilidad confirmó de qué se trata y cuándo lo comenzará a exigir

Vehículos

¿Qué significa la señal de tránsito SP-27 y qué pasa si la ignora? Conductores la confunden con algo que no tiene nada que ver

Vehículos

¿De cuánto es el IVA si compra un Tesla en Colombia? La verdad sobre los precios y cómo aplicar a beneficios tributarios

Vehículos

Las 7 cosas que las nuevas generaciones ya no encuentran en los carros: para los abuelos eran lo máximo

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Vehículos

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Vehículos

Pico y placa en Cali para este lunes, 2 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 27 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Vehículos

Pico y placa en Cali para este jueves, 26 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Más de Vehículos

La Secretaría de Movilidad indicó que en los próximos meses los taxistas deberán contar con un código QR.

Habrá nuevo requisito para taxis en Bogotá: Secretaría de Movilidad confirmó de qué se trata y cuándo lo comenzará a exigir

La señal SP-27 está diseñada para avisar sobre un descenso pronunciado y sirve para que los conductores tomen precauciones ante una pendiente.

¿Qué significa la señal de tránsito SP-27 y qué pasa si la ignora? Conductores la confunden con algo que no tiene nada que ver

Tesla ya comenzó las entregas oficiales en Colombia.

¿De cuánto es el IVA si compra un Tesla en Colombia? La verdad sobre los precios y cómo aplicar a beneficios tributarios

En el pasado la conducción era menos práctica; hoy en día, las nuevas generaciones ya no utilizan algunas herramientas que en el pasado fueron llamativos avances tecnológicos.

Las 7 cosas que las nuevas generaciones ya no encuentran en los carros: para los abuelos eran lo máximo

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Pico y placa Cartagena: 3 de marzo 2026.

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Frente a la dificultad de tener un vehículo nuevo muy costoso y la falta de disponibilidad, el consumidor opta por el usado.

Leasing o renting, ¿cuál es la mejor opción para disfrutar de un carro? Estas son las diferencias entre ambas alternativas

BMW Serie 2 Coupé

BMW vuelve a llamar a revisión a más de 330.000 vehículos en todo el mundo por riesgo de incendio: estos son los modelos afectados

Noticias Destacadas