Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del 9 de abril de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 9 de abril de 2026 su sorteo semanal número 2841, uno de los más esperados por los apostadores en el país.

El premio mayor asciende a $10.000 millones, consolidándose como uno de los incentivos más altos entre las loterías tradicionales en Colombia.

Resultado del premio mayor

El sorteo, que se lleva a cabo cada jueves a las 10:25 p. m., dejó como combinación ganadora:

Número ganador: 6127

Serie: 164

Resultados recientes y dinámica del sorteo

En las últimas semanas, los números ganadores de la Lotería de Bogotá han sido variados, lo que refleja la naturaleza aleatoria del juego:

Sorteo del 31 de marzo de 2026: número 9072 , serie 421

, serie Sorteo del 26 de marzo de 2026: número 6494 , serie 079

, serie Sorteo del 19 de marzo de 2026: número 1509, serie 303

Cada sorteo mantiene la misma estructura de premios, encabezada por el acumulado mayor y acompañada de múltiples premios secos que amplían las posibilidades de ganar.

Plan de premios: millonarias oportunidades

El esquema de premios de la Lotería de Bogotá distribuye importantes sumas entre los participantes:

Premio mayor: $10.000 millones

$10.000 millones Premio seco: $1.000 millones

$1.000 millones 2 premios secos: $500 millones

$500 millones 3 premios secos: $200 millones

$200 millones 6 premios secos: $50 millones

$50 millones 10 premios secos: $20 millones

$20 millones 30 premios secos: $10 millones

Este plan convierte al sorteo en una de las opciones más atractivas para quienes buscan cambiar su situación económica con un solo acierto.