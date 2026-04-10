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Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del 9 de abril de 2026

Se conoció el número ganador del más reciente sorteo de la Lotería de Bogotá.

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Redacción Loterías
10 de abril de 2026, 6:33 a. m.
Miles de jugadores conocieron el resultado del jueves de la Lotería de Bogotá.
Miles de jugadores conocieron el resultado del jueves de la Lotería de Bogotá. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 9 de abril de 2026 su sorteo semanal número 2841, uno de los más esperados por los apostadores en el país.

El premio mayor asciende a $10.000 millones, consolidándose como uno de los incentivos más altos entre las loterías tradicionales en Colombia.

Resultado del premio mayor

El sorteo, que se lleva a cabo cada jueves a las 10:25 p. m., dejó como combinación ganadora:

  • Número ganador: 6127
  • Serie: 164
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Resultados recientes y dinámica del sorteo

En las últimas semanas, los números ganadores de la Lotería de Bogotá han sido variados, lo que refleja la naturaleza aleatoria del juego:

  • Sorteo del 31 de marzo de 2026: número 9072, serie 421
  • Sorteo del 26 de marzo de 2026: número 6494, serie 079
  • Sorteo del 19 de marzo de 2026: número 1509, serie 303

Cada sorteo mantiene la misma estructura de premios, encabezada por el acumulado mayor y acompañada de múltiples premios secos que amplían las posibilidades de ganar.

Plan de premios: millonarias oportunidades

El esquema de premios de la Lotería de Bogotá distribuye importantes sumas entre los participantes:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

Este plan convierte al sorteo en una de las opciones más atractivas para quienes buscan cambiar su situación económica con un solo acierto.