Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del 9 de abril de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 9 de abril de 2026 su sorteo semanal número 2841, uno de los más esperados por los apostadores en el país.
El premio mayor asciende a $10.000 millones, consolidándose como uno de los incentivos más altos entre las loterías tradicionales en Colombia.
Resultado del premio mayor
El sorteo, que se lleva a cabo cada jueves a las 10:25 p. m., dejó como combinación ganadora:
- Número ganador: 6127
- Serie: 164
Resultados recientes y dinámica del sorteo
En las últimas semanas, los números ganadores de la Lotería de Bogotá han sido variados, lo que refleja la naturaleza aleatoria del juego:
- Sorteo del 31 de marzo de 2026: número 9072, serie 421
- Sorteo del 26 de marzo de 2026: número 6494, serie 079
- Sorteo del 19 de marzo de 2026: número 1509, serie 303
Cada sorteo mantiene la misma estructura de premios, encabezada por el acumulado mayor y acompañada de múltiples premios secos que amplían las posibilidades de ganar.
Plan de premios: millonarias oportunidades
El esquema de premios de la Lotería de Bogotá distribuye importantes sumas entre los participantes:
- Premio mayor: $10.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- 2 premios secos: $500 millones
- 3 premios secos: $200 millones
- 6 premios secos: $50 millones
- 10 premios secos: $20 millones
- 30 premios secos: $10 millones
Este plan convierte al sorteo en una de las opciones más atractivas para quienes buscan cambiar su situación económica con un solo acierto.