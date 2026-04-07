Colombia se sacude ante Chile y respira: tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 disputó este martes 7 de abril su segundo encuentro en el Campeonato Sudamericano de la categoría, enfrentando al combinado de Chile en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM), ubicado en Ypané, Paraguay.

Así quedó Millonarios en la tabla del grupo C de Sudamericana tras el Boston River vs. São Paulo

Tras el empate registrado en su debut, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional buscaba sumar tres puntos para posicionarse en la tabla de clasificación.

El partido se desarrolló con una dinámica de ataque por parte de ambas escuadras desde el inicio; sin embargo, el equipo colombiano mostró mayor solidez en las transiciones ofensivas. Durante el cierre de la primera etapa, cuando se proyectaba un empate parcial para el descanso, una incidencia en el área chilena alteró el desarrollo del marcador.

Incidencia técnica y definición desde el punto penal

Vicente Villegas, arquero de @LaRoja Sub 17 acaba de hacer uno de los penales más insólitos de la historia pic.twitter.com/MqyDVkVwfU — Carlos A. Silva (@silvynho15) April 7, 2026

En el primer minuto del tiempo agregado de la primera mitad, el portero chileno, Vicente Villegas, impactó a un atacante colombiano al intentar interceptar un centro rastrero. Tras la revisión del Video Assistant Referee (VAR), se confirmó la falta y se decretó el tiro penal a favor de Colombia. El encargado de ejecutar la sanción fue el delantero José Escorcia sobre el minuto 45+4.

Escorcia dirigió su remate hacia el poste izquierdo del guardameta. Pese a que Villegas logró adivinar la dirección del balón, la potencia del disparo impidió la atajada, estableciendo el 1 a 0 definitivo. Esta anotación fue la única acción de gol en el encuentro, permitiendo que Colombia se imponga en el marcador y se afiance en el segundo puesto del Grupo A del torneo.

José Escorcia desde el punto de penal 🎯🇨🇴



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Panorama en la tabla de posiciones

La selección colombiana llegaba a este compromiso tras haber empatado 0-0 frente a Ecuador en su debut el pasado domingo 5 de abril. Por su parte, la selección de Chile sumaba una unidad luego de su igualdad 1-1 ante Uruguay en la jornada inaugural. Con este resultado, el equipo nacional suma cuatro puntos en la clasificación general de su zona.

El calendario de la fase de grupos continuará para Colombia el próximo jueves 9 de abril a las tres de la tarde, hora Colombia. El próximo partido será nuevamente en el CARFEM, sede principal donde se desarrolla el torneo de las categorías formación del fútbol sudamericano.

Hasta el momento, el desempeño defensivo de la Tricolor se mantiene sin goles en contra tras dos presentaciones oficiales, a la espera de los resultados del cierre de grupo que definirán los clasificados a la siguiente fase del campeonato.

Tabla de posiciones