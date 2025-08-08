Suscribirse

BOGOTÁ

Policía toma primera decisión tras desmanes en el Movistar Arena: sale al paso tras críticas y anuncia medida

Los hechos se presentaron el pasado miércoles 6 de agosto.

Redacción Nación
8 de agosto de 2025, 3:53 p. m.
El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía.
El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Al menos 20 personas resultaron heridas y una persona falleció, en medio de los desmanes que se presentaron el pasado miércoles al interior y exterior del Movistar Arena, en Bogotá.

Ese día, cuando faltaban pocos minutos para iniciar el concierto de la agrupación argentina ‘Damas Blancas’, se enfrentaron a cuchillo, así como con otros elementos, presuntos hinchas de Santa Fe y Millonarios.

Contexto: Se conoce lo último que le dijo Sergio Blanco a su familia, antes de morir atropellado en medio de desmanes en el Movistar Arena

Los videos que empezaron a circular en las redes sociales fueron aterradores. En estos se pudo ver a algunas personas portando armas blancas, atacando sin piedad a otros asistentes.

Tras los anteriores desmanes, hay quienes mencionan que faltó seguridad para evitar que hechos como los acontecidos en el Movistar Arena, no sucedieran. Por lo tanto, el foco ha estado puesto en la Policía Metropolitana de Bogotá que, precisamente, este viernes 8 de agosto, se pronunció al respecto.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez

En un video, el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aclaró que el evento que convocó a los asistentes en el Movistar Arena, era privado.

“El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debería contar con servicios privados de vigilancia y control para garantizar el normal desarrollo de la jornada cultural”, dijo el oficial de la Policía.

Contexto: Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

De tal modo, recalcó que la Policía Nacional luego fue informada de los desmanes en el Movistar Arena y allí fue donde uniformados de la institución intervinieron para tratar de controlar todo y que se evacuara el lugar, ante la decisión de los organizadores del concierto de cancelar el evento.

Frente a la muerte de Sergio Blanco, quien fue arrollado por un vehículo a las afueras del Movistar Arena, el general Gualdrón dijo que ya la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá avanza en la investigación para esclarecer todo.

La familia de la víctima exige justicia.
Sergio Blanco era un ferviente hincha de Santa Fe. | Foto: X: @SoyMiguelParis

Vale destacar que, la familia de Blanco, ha dicho que el conductor que arrolló al joven de 29 años, se dio a la fuga.

“La Policía Metropolitana de Bogotá se solidariza con la familia del joven Sergio Luis Blanco Quintero quien, de acuerdo con los informes preliminares, falleció en cercanías al complejo cultural en un siniestro vial; hechos que son materia de investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá“, manifestó puntualmente.

Por último, el uniformado informó este viernes 8 de agosto, que desde la Policía ya se dispuso una “noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a algunos participantes y daños al interior del centro de eventos”.

Captan a mujer con puñal durante las riñas en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena
Una mujer fue captada con con puñal, agrediendo a otras personas. | Foto: X @cristian_vivas

Vale destacar que, por medio de un comunicado de prensa, la Alcaldía Mayor rechazó los hechos que se presentaron y también anunciaron las primeras medidas tomarán para la realización de los espectáculos en la ciudad.

Lo ocurrido no solo representa un acto de irrespeto hacia los organizadores y artistas, sino una profunda falta de consideración hacia los ciudadanos que acudieron en familia a disfrutar de una noche de cultura y música.Por esta razón, por instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, se revisarán todos los protocolos y se elevarán las exigencias, con el objetivo de minimizar riesgos en los diferentes eventos”, destacó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

En cuanto a los anuncios realizados por medio de redes sociales, en los cuales se mencionó el poco control a las barras bravas que harían presencia en el concierto, el funcionario mencionó las labores de precaución que se llevaron a cabo:“Lo primero, ante las alertas que nos hicieron algunos miembros de barras, pero también los equipos distritales, el 1º de agosto citamos una reunión con las entidades que hacen parte del SUGA,pero no solamente con ellas, sino también con los empresarios, organizadores y con la Policía Nacional para advertir acerca de este concierto, concierto de una banda musical que tiene muchos hinchas del fútbol como adeptos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Movistar Arenapolicía metropolitanadesmanes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.