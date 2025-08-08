Policía toma primera decisión tras desmanes en el Movistar Arena: sale al paso tras críticas y anuncia medida

Al menos 20 personas resultaron heridas y una persona falleció, en medio de los desmanes que se presentaron el pasado miércoles al interior y exterior del Movistar Arena, en Bogotá.

Ese día, cuando faltaban pocos minutos para iniciar el concierto de la agrupación argentina ‘Damas Blancas’, se enfrentaron a cuchillo, así como con otros elementos, presuntos hinchas de Santa Fe y Millonarios.

Los videos que empezaron a circular en las redes sociales fueron aterradores. En estos se pudo ver a algunas personas portando armas blancas, atacando sin piedad a otros asistentes.

Tras los anteriores desmanes, hay quienes mencionan que faltó seguridad para evitar que hechos como los acontecidos en el Movistar Arena, no sucedieran. Por lo tanto, el foco ha estado puesto en la Policía Metropolitana de Bogotá que, precisamente, este viernes 8 de agosto, se pronunció al respecto.

En un video, el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aclaró que el evento que convocó a los asistentes en el Movistar Arena, era privado.

“El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debería contar con servicios privados de vigilancia y control para garantizar el normal desarrollo de la jornada cultural”, dijo el oficial de la Policía.

De tal modo, recalcó que la Policía Nacional luego fue informada de los desmanes en el Movistar Arena y allí fue donde uniformados de la institución intervinieron para tratar de controlar todo y que se evacuara el lugar, ante la decisión de los organizadores del concierto de cancelar el evento.

Frente a la muerte de Sergio Blanco, quien fue arrollado por un vehículo a las afueras del Movistar Arena, el general Gualdrón dijo que ya la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá avanza en la investigación para esclarecer todo.

Sergio Blanco era un ferviente hincha de Santa Fe. | Foto: X: @SoyMiguelParis

Vale destacar que, la familia de Blanco, ha dicho que el conductor que arrolló al joven de 29 años, se dio a la fuga.

“La Policía Metropolitana de Bogotá se solidariza con la familia del joven Sergio Luis Blanco Quintero quien, de acuerdo con los informes preliminares, falleció en cercanías al complejo cultural en un siniestro vial; hechos que son materia de investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá“, manifestó puntualmente.

Por último, el uniformado informó este viernes 8 de agosto, que desde la Policía ya se dispuso una “noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a algunos participantes y daños al interior del centro de eventos”.

Una mujer fue captada con con puñal, agrediendo a otras personas. | Foto: X @cristian_vivas

Vale destacar que, por medio de un comunicado de prensa, la Alcaldía Mayor rechazó los hechos que se presentaron y también anunciaron las primeras medidas tomarán para la realización de los espectáculos en la ciudad.

“Lo ocurrido no solo representa un acto de irrespeto hacia los organizadores y artistas, sino una profunda falta de consideración hacia los ciudadanos que acudieron en familia a disfrutar de una noche de cultura y música.Por esta razón, por instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, se revisarán todos los protocolos y se elevarán las exigencias, con el objetivo de minimizar riesgos en los diferentes eventos”, destacó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.