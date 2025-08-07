Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

Una persona murió y varias más resultaron heridas tras los desmanes ocurridos en la noche del miércoles, 6 de agosto, en el Movistar Arena, que obligaron a la cancelación de un concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

Los hechos de violencia fueron rechazados por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien los calificó de “repudiables”.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió Galán en un mensaje en la red social X.

Y agregó: “Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

Desmanes en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelar el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis. Al parecer, una pelea se desató entre hinchas de equipos de la capital del país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TLGvzZ96C6 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2025

En redes sociales se difundieron videos que muestran los instantes de pánico que se vivieron en el coliseo por la batalla campal que se desató, al parecer, por enfrentamientos entre hinchas de diferentes equipos de fútbol que se encontraban en el lugar.

Fuimos al Movistar arena a ver damas gratis no somos barristas…!! Queríamos gozarnos un concierto más en nuestras vidas y pasa esto…!!! pic.twitter.com/4nPcOYMWBj — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025

Que pésima la logística del concierto del Movistar arena… y la @PoliciaBogota ??? Bien gracias.. afuera en sus motos sin hacer nada!!!!!



Se sabía desde que hacían la fila y pasó la primera pelea cuando llegaron los de la policía y no se los llevaron … pic.twitter.com/qKgXhQKQ96 — Yeye Moncada (@Yeyemoncada) August 7, 2025

Es una tristeza que hoy cuando se cumplen los felices 487 años de Bogotá y supimos que vamos a tener nuevo Estadio El Campin para 2027, unos malditos ñeros barristas se metieron a la fuerza al Movistar Arena para el concierto de Damas Gratis y lo dañaronpic.twitter.com/EXwqJUpMUQ — Juan Camilo®️ (@JuanCamilo) August 7, 2025

Juanjo Guerrero, creador de contenido especializado en conciertos, publicó varias actualizaciones por medio de su cuenta de X en las que relató lo que vivió en el coliseo.

“Esto es una porquería, literal, peleas entre hinchadas. Dañaron el concierto de Damas Gratis, una lástima porque todo iba a estar muy bueno, iba a ser una fiesta muy buena. No sabemos qué va a pasar en este momento, la gente está bastante loca, destruyendo todo”, dijo.

Y agregó: “Se organizaron 2.000 personas para entrar, destruyeron la puerta 5 y entraron. Esto es culpa de las hinchadas. La verdad fue algo muy triste, este es un lugar de conciertos, que lo mezclen con fútbol, es una lástima".

El Movistar Arena emitió un comunicado de lo sucedido y explicó detalles del hecho. Asimismo, lamentó la situación que se presentó en sus instalaciones.

“La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”, dice el pronunciamiento.

Así mismo, reportó como se encuentra actualmente estas instalaciones tras la riña: “En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración”.