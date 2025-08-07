Suscribirse

Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

Los hechos de violencia fueron rechazados por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien los calificó de “repudiables”.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 2:57 p. m.
Disturbios Movistar Arena
Disturbios Movistar Arena | Foto: Disturbios Movistar Arena

Una persona murió y varias más resultaron heridas tras los desmanes ocurridos en la noche del miércoles, 6 de agosto, en el Movistar Arena, que obligaron a la cancelación de un concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió Galán en un mensaje en la red social X.

Y agregó: “Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

En redes sociales se difundieron videos que muestran los instantes de pánico que se vivieron en el coliseo por la batalla campal que se desató, al parecer, por enfrentamientos entre hinchas de diferentes equipos de fútbol que se encontraban en el lugar.

Juanjo Guerrero, creador de contenido especializado en conciertos, publicó varias actualizaciones por medio de su cuenta de X en las que relató lo que vivió en el coliseo.

“Esto es una porquería, literal, peleas entre hinchadas. Dañaron el concierto de Damas Gratis, una lástima porque todo iba a estar muy bueno, iba a ser una fiesta muy buena. No sabemos qué va a pasar en este momento, la gente está bastante loca, destruyendo todo”, dijo.

Y agregó: “Se organizaron 2.000 personas para entrar, destruyeron la puerta 5 y entraron. Esto es culpa de las hinchadas. La verdad fue algo muy triste, este es un lugar de conciertos, que lo mezclen con fútbol, es una lástima".

El Movistar Arena emitió un comunicado de lo sucedido y explicó detalles del hecho. Asimismo, lamentó la situación que se presentó en sus instalaciones.

“La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”, dice el pronunciamiento.

Así mismo, reportó como se encuentra actualmente estas instalaciones tras la riña: “En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración”.

Mientras avanzan las investigaciones, “el Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes, mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales”, puntualizó el comunicado.

