Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, rompió el silencio tras desmanes en el Movistar Arena de Bogotá; esto dijo

Los disturbios obligaron a la cancelación de un concierto que iba a dar la agrupación en la noche del pasado miércoles.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 5:40 p. m.
Concierto en el Movistar Arena de Bogotá fue cancelado por riñas.
Concierto en el Movistar Arena de Bogotá fue cancelado por riñas. | Foto: Instagram @damasgratisok

El Movistar de Bogotá se convirtió en la noche del pasado miércoles, 6 de agosto, en escenario de una batalla campal que dejó un muerto y varios heridos y obligó a la cancelación del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

Tras lo sucedido, Pablo Lescano, líder y voz de la banda, rompió el silencio y se pronunció en sus redes sociales. “Chau, Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, afirmó en un breve mensaje difundido en su cuenta en Instagram.

“Muy triste por todo lo sucedido”, agregó el cantante en la publicación en la que compartió varios de los mensajes de sus seguidores, quienes lamentaron no haber podido disfrutar del evento.

“Muchos fuimos con ilusión, y por unos violentos, lo perdimos todo”, escribió uno de ellos.

Los desmanes fueron ocasionados por una riña entre grupos de hinchas de equipos de fútbol que se originó en las inmediaciones del recinto y luego se trasladó al interior del coliseo.

Un muerto y un herido en UCI

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la muerte de una persona en medio de los disturbios y lamentó lo ocurrido.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellada. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió Galán en un mensaje en la red social X.

Y agregó: “Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no pueden ser pasadas por alto, ni aceptadas como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

Disturbios Movistar Arena
Disturbios Movistar Arena. | Foto: Disturbios Movistar Arena

Adicionalmente, otra persona se encuentra gravemente herida en una unidad de cuidados intensivos de la capital del país, señaló el medio Infobae.

De acuerdo con la publicación, la víctima de 31 años recibió varias heridas con una arma cortopunzante, una de ellas en el pecho, y su pronóstico es “reservado”.

El pronunciamiento del Movistar Arena

Sobre lo sucedido, los responsables del Movistar Arena emitieron un comunicado, el cual fue difundido en sus redes sociales.

“Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden", señalaron.

“Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto. En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración”, agregaron en el texto en el que afirmaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos.

