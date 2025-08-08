Deportes
Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Millonarios vs. Cali: partidazo cambió todo
Junior sigue siendo líder, Millonarios dejó de ser colero hasta que juegue Once Caldas, y Cali sueña con los ocho. Así va la tabla.
Este viernes, 8 de agosto de 2025, se jugó el clásico añejo del FPC. Millonarios recibió en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Deportivo Cali, por la sexta fecha de la Liga BetPlay. Terminó siendo un partidazo.
Al final, el marcador dejó un 3-3 definitivo. Millonarios se fue al descanso ganando 2-1, Cali le dio vuelta (2-3) en 17 minutos de la segunda parte, pero el embajador no quería ceder todos los puntos en casa y decretó el empate final 3-3 a los 81′.
La tabla de posiciones de la Liga BetPlay sufrió cambios en todo el partido. Cuando Millonarios ganaba, escalaba del puesto 20 al 18. Cuando perdía, se quedaba como colero. Ahora con el empate es 19 con apenas una unidad en cuatro juegos (tiene dos pendientes).
Por su parte, Deportivo Cali es parcialmente noveno con seis unidades y sueña con meterse a los ocho. Eso sí, sus rivales directos aún tienen juegos pendientes.
El líder de la competencia sigue siendo Junior de Barranquilla, con 13 puntos. Le saca dos a Nacional (segundo - 11) y los mismos a Llaneros (tercero - 11).
Si el cuadro tiburón vence a Envigado en su visita al Polideportivo Sur (10 de agosto), seguirá siendo líder indiscutible de la competencia. Si pierde o empata, deberá estar atento a lo que ocurra entre Llaneros y Medellín (10 de agosto) en Villavicencio.
Datos generales del partido Millonarios vs. Cali
- Marcador final: Millonarios 3 - 3 Deportivo Cali
- Fecha: 8 de agosto de 2025 (jornada 6 Liga BetPlay 2025-ll)
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Árbitro central: José Ortiz
- Alineaciones:
Millonarios: Guillermo de Amores; Helibelton Palacios, Andrés Llinás, Jorge Enrique Arias, Juan Pablo Vargas; Nicolás Arévalo, Sebastián del Castillo, Beckham Castro, Santiago Giordana, Alex Stik Castro; Jorge Cabezas. DT: David González
Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Luis Manuel Orejuela, Julián Alveiro Quiñones, Guzmán Corujo, Joaquín Varela; Andrés Colorado, Yeison Gordillo, Yani Quintero; Fabián Castillo, Javier Reina, Avilés Hurtado. DT: Alberto Gamero.
Así va la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-ll
7 de agosto de 2025
- Unión Magdalena 1 - 1 Deportivo Pasto
8 de agosto de 2025
- Atlético Nacional 3 - 0 Alianza FC
9 de agosto de 2025
- 3:00 p.m. Once Caldas vs. Águilas Doradas
- 5:15 p.m. América de Cali vs. Deportes Tolima
- 7:30 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe
10 de agosto de 2025
- 3:00 p.m. Envigado vs. Junior
- 5:15 p.m. Fortaleza vs. Deportivo Pereira
- 7:30 p.m. Llaneros vs. Medellín
Aplazado: Boyacá Chicó vs. Equidad