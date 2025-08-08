Suscribirse

Nueva lesión golpea a Millonarios: refuerzo se fracturó y David González busca variantes

Un jugador recién llegado a Millonarios, desde una liga extranjera, se fracturó y su incapacidad aún no es del todo segura.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 11:58 p. m.
Nómina de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-ll.
Nómina de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Millonarios sorprendió a sus hinchas en la tarde del 7 de agosto de 2025. Por medio de un comunicado en su web oficial, el elenco albiazul informó sobre la lesión de un nuevo jugador, que venía integrando las últimas convocatorias.

Se trata de Cristian Cañozales, atacante de 26 años que figura como refuerzo en Millonarios para la temporada el segundo semestre de 2025. El elenco capitalino informó que se fracturó tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha.

“Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”, reza en la web oficial albiazul.

Cristian Cañozales, delantero de Millonarios.
Cristian Cañozales, delantero de Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

Según informa Transfermarkt, Cañozales firmó con Millonarios en julio de 2025 y su vínculo con el elenco capitalino irá hasta junio de 2026. Llegó procedente del fútbol de Venezuela, donde prestaba sus servicios al Carabobo.

La mayoría de su carrera ha sido en México y Chile, aunque también tuvo un breve paso por Portugal, Bolivia y la ya mencionada Venezuela. El técnico David González venía teniéndolo en cuenta como variante en los últimos juegos de Millonarios.

“Cristián nació el 22 de abril de 1999 en Colombia e inició su carrera profesional en Tigres FC. Con una destacada trayectoria internacional, ha pasado por equipos como 1º Dezembro y Praiense en Portugal, Oaxaca de México (donde jugó en 2021 y 2023), Everton de Chile, Dorados de Sinaloa, Always Ready y más recientemente Carabobo FC en Venezuela, donde fue una de las figuras del equipo en la Copa Libertadores 2025″. Así describe Millonarios al delantero.

Contexto: Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

Además, añaden: “Con una notable capacidad goleadora y una amplia experiencia en distintos estilos de juego alrededor del continente, Cañozales llega para aportar desequilibrio, potencia ofensiva y efectividad en el último tercio. Un extremo con recorrido, carácter y hambre de gol”.

Cristian Cañozales ostenta un valor en el mercado de 450 mil euros. No es el más alto de su carrera, pues el colombiano alcanzó los 600 mil euros en junio de 2024, cuando prestaba sus servicios al Dorados de Sinaloa en México.

David González espera encontrarle un pronto reemplazo de cara a los partidos venideros, donde Millonarios debe levantar cabeza tras un complejo arranque de competencias.

David González, técnico de Millonarios
David González, técnico de Millonarios. | Foto: Colprensa

Este viernes 8 de agosto, Millonarios recibirá en El Campín al Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Los embajadores son coleros con cero puntos luego de tres derrotas en tres partidos jugados. Tiene aún dos fechas pendientes, ante Unión Magdalena y Pasto.

