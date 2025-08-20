Así fue la celebración de Once Caldas por eliminar a Huracán de Sudamericana: locura en el camerino

Con el pasar de las horas, van apareciendo videos donde se ve la celebración de Once Caldas por avanzar de ronda en Copa Sudamericana.

El blanco blanco de Manizales venció por 3-1 a Huracán, el pasado martes 19 de agosto en Buenos Aires, y consiguió un global de 4-1 a favor que lo deja entre los ocho mejores de la otra mitad de la gloria.

La celebración fue por lo alto. En el camerino de Once Caldas, en el estadio de Huracán, el Tomás Ducó, se vivió una verdadera fiesta al son del goleador y figura: Dayro Moreno.

El interminable Dayro Moreno metió al Once Caldas en cuartos de Sudamericana

Dayro Moreno, la gran figura de Once Caldas en Sudamericana. | Foto: AFP

Moreno, de 39 años, anotó el tanto del empate a los 40 minutos y el tercero a los 88′ para darle al Once Caldas una celebrada victoria en un estadio Tomás Ducó en la capital argentina, en el que la lluvia caída impidió el normal desarrollo del juego.

Con su doblete, el veterano delantero, ídolo histórico del Once Caldas, llegó a ocho goles en la presente Copa Sudamericana, de la que es su máximo goleador.

Dayro Moreno es el único sobreviviente del equipo de Once Caldas que en 2004 logró la mayor gesta deportiva de su historia: la conquista de la Copa Libertadores de América al vencer en la final al Boca Juniors de Carlos Bianchi, que venía de ganar el torneo en 2000, 2001 y 2003.

El pasado martes fue clave en la clasificación, acompañado en la delantera colombiana por el veloz Michael Barrios.

Huracán se había puesto en ventaja en el minuto 39 con un penal convertido por Matko Miljevic y de esa forma igualaba la llave, ya que en la ida hace siete días Once Caldas había ganado por 1-0.

Pero un minuto más tarde, Barrios armó una gran jugada, dejó por el camino al portero del Globo, el ecuatoriano Hector Galíndez, y Moreno apareció por el segundo palo para decretar el empate de cabeza con el arco libre.

Cinco minutos después, el Globo quedó con diez hombres por la expulsión de Juan Bisanz y la serie quedó a merced del once cafetero.

Barrios liquidó el partido a los 65, cuando tras una gran jugada colectiva definió ante la salida del portero local para el 2-1 del equipo cafetero.

Pero faltaba la frutilla de la torta, que llegó a los 88 minutos. Dayro Moreno anotó el 3-1 final para delirio de los hinchas de Once Caldas, que celebraron una nueva gesta de su ídolo.

Es la primera vez que Once Caldas llega a los cuartos de final de la Sudamericana. | Foto: AFP

En cuartos de final de la Sudamericana, Once Caldas jugará contra un equipo que ya sabe lo que es ganar la otra mitad de la gloria: Independiente Del Valle.