Jhon Córdoba se hizo notar con doblete en Rusia: ¿suficiente para ser llamado por Néstor Lorenzo?

El delantero colombiano al servicio del Krasnodar, Jhon Córdoba, fue vital para que su equipo derrotara 6-0 al Krylia Sovétov en un duelo válido por la sexta fecha de la Liga Premier de Rusia.

Córdoba marcó un doblete que lo situó como una de las figuras del encuentro y que lo pone en la mira del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien deberá confirmar los convocados para enfrentar la próxima fecha de Eliminatorias.

El primer tanto del colombiano llegó al minuto 42, cuando se ubicó entre los centrales para aprovechar un cruce al área chica, el cual pudo enviar al fondo de la red para marcar el 3-0.

El atacante se reportó con doblete en la Premier League Rusa. | Foto: Prensa Krasnodar

Más adelante, al minuto 86, volvió a hacerse presente en el marcador, anotando el quinto tanto de su equipo, que cerraría la goleada 6-0, con gol de Nikita Krivstov al minuto 90.

Con este resultado, el Krasnodar es líder de la liga rusa con 15 unidades, luego de 6 partidos disputados. A un punto se encuentra el CSKA de Moscú, que cuenta con 14 unidades en igual número de encuentros jugados.

Córdoba es uno de los habituales llamados por Lorenzo; sin embargo, no ha logrado demostrar su potencia goleadora con la Selección Colombia, por lo que sus recientes convocatorias no han sido bien recibidas por los hinchas.

El delantero ha marcado cuatro goles con el combinado nacional, dos de ellos en amistosos contra Rumania y Bolivia, mientras que los otros dos fueron conseguidos en la pasada Copa América contra Panamá y Costa Rica.

Luis Díaz también se reportó con el Bayern Múnich

El Bayern de Múnich abrió por todo lo alto la Bundesliga 2025-2026 este viernes, con una victoria 6-0 sobre el RB Leipzig, en una primera jornada donde Harry Kane firmó un triplete y Luis Díaz se estrenó como anotador en su nuevo campeonato.

El francés Michael Olise selló un doblete en la primera mitad (27 y 42) y entre medias se dio el tanto del astro colombiano Lucho Díaz (32), llegado en el mercado actual de inicio de curso desde el Liverpool.

Con todo decidido, el inglés Harry Kane firmó un triplete en la segunda parte (54, 64, 78), en un margen de apenas 14 minutos, toda una declaración de intenciones de la principal estrella del equipo campeón de Alemania.

Luis Díaz y Harry Kane, figuras con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Kane y Díaz ya habían dado la Supercopa de Alemania al Bayern el pasado fin de semana, con sendos goles en la victoria 2-1 sobre el Stuttgart.

La conexión ofensiva entre el inglés y el colombiano se confirma ahora y la sintonía entre ambos ilusiona ya en el Allianz Arena, ya que dos de los tantos del goleador llegaron con asistencias del cafetero.

“Queríamos empezar la liga haciendo una declaración de intenciones y es lo que hemos hecho. Teníamos enfrente a un buen equipo, pero estuvimos muy bien en todos los aspectos y fuimos decisivos cuando había que serlo”, analizó Kane en declaraciones a Sky.