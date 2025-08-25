Miguel Ángel Borja cometió el ‘blooper’ de la semana: desperdició gol debajo del arco

River Plate se enfrentó este lunes, 25 de agosto, con Lanús a domicilio por la sexta jornada de la segunda fase de la Liga Profesional de Argentina, en un partido entretenido de principio a fin.

El partido terminó 1 a 1. A la escuadra que es dirigida por Marcelo Gallardo se le escapó el triunfo en los últimos minutos del compromiso. El conjunto local celebró como un triunfo el empate.

Al minuto 77, después de un centro del mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero, Gonzalo Montiel marcó la apertura del marcador. Al 90+5 Rodrigo Castillo convirtió la igualdad.

“River volvió a vivir una noche de sobresaltos en su reaparición en el Torneo Clausura luego de su sufrido pase a cuartos de final de Copa Libertadores. En un reñido encuentro frente a Lanús en el Sur, pareció que se lo llevaba gracias a los aciertos de Marcelo Gallardo desde el banco, a partir del complemento, se puso arriba con gol de Gonzalo Montiel, pero en la última bola se decretó el 1-1 por la conquista de Rodrigo Castillo”, reseñó TyC Sports tras el juego.

“Al Millonario le alcanza igual para seguir a tope del Grupo B con un escalón sobre sus escoltas, pero no para alejar los fantasmas sobre su rendimiento; el Granate se mantiene a dos de la cima”, agregó.

El gol que se perdió Borja

El experimentado centro delantero Miguel Ángel Borja dijo presente en el compromiso este lunes, pero no logró reportarse con gol, aunque sí pudo marcar al inicio del encuentro.

En el minuto 3 del partido, cuando los equipos apenas se acomodaban en el terreno de juego, el exjugador de Atlético Nacional de Medellín tuvo una opción debajo del arco para mandar la pelota a guardar.

Miguel Ángel Borja, colombiano al servicio de River Plate. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el jugador, que ya sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, envió la esférica por arriba de la portería rival. Era una oportunidad más que clara.

“Un centro desde la izquierda de Galarza lo deja solo por el segundo palo, pero define alto”, indicó TyC Sports después de que Miguel Ángel Borja desperdiciara el gol.

En esta oportunidad de gol de Miguel Ángel Borja con River Plate era más difícil fallarlo que meterlo.pic.twitter.com/03Agb8lHn1 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 26, 2025