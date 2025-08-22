A Juanfer Quintero no le gustó la decisión de Gallardo: video de su reacción lo dice todo

Juan Fernando Quintero fue el primer cambio de River Plate en el partido de vuelta por octavos de final de Copa Libertadores.

Aunque el colombiano estaba siendo el mejor del partido, Marcelo Gallardo lo sacó del campo tras la expulsión de Giuliano Galoppo en el arranque de la segunda mitad.

Matías Galarza ingresó por Juanfer, quien se sentó en el banquillo con evidente molestia por haber sido el jugador sacrificado.

Lo cierto es que en la transmisión oficial le dieron la razón al volante antioqueño. “Piernas por talento. Cambia piernas por talento, ritmo por talento. Estaba jugando muy bien”, señaló Diego Latorre, comentarista de ESPN.

Con la salida de Quintero, River pudo aguantar la inferioridad numérica y llevó el partido a la definición desde el punto penal donde lograron la victoria.

Afortunadamente, para Gallardo, el conjunto millonario estuvo efectivo desde los 12 pasos y no extrañó la calidad del ‘10′.

Franco Armani atajó el último penal de Libertad y con eso sentenció el tiquete a cuartos de final, fase en la que se enfrentarán al temible Palmeiras de Abel Ferreira.

Aun con la victoria, no faltaron los comentarios de hinchas criticando la decisión de Gallardo y enviando mensajes de apoyo para Juan Fernando Quintero.

En redes calificaron como un error haberlo sacado del partido cuando estaba llevando peligro al arco rival. Muchos incluso dijeron que el cambio de Galarza debió haber sido por Nacho Fernández, en lugar del creativo colombiano.

Sin la expulsión de Galoppo, Juanfer hubiera podido jugar algunos minutos más. Gallardo apeló al despliegue físico como su arma para contrarrestar el hombre de más que tenía Libertad, una característica que no es la especialidad de Quintero.

Al finalizar el partido, todos los jugadores y el cuerpo técnico fueron a aplaudir a la hinchada. La molestia por el cambio quedó ahí, pues ambos tienen una gran relación fuera del campo de juego.

Juan Fernando Quintero, volante creativo de River Plate | Foto: NurPhoto via Getty Images

Habló Marcelo Gallardo

En rueda de prensa, Marcelo Gallardo destacó el esfuerzo del equipo para conseguir la clasificación y el triunfo en la tanda de penales.

“En el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo. Jugar con un hombre menos intentando seguir jugando igual, porque creo que no hubo una pausa, nos equivocamos, el empuje de la gente está en nuestra cancha y el deseo de ganar nos hizo confundir con un hombre menos, es difícil dominar el partido”, dijo.

Gallardo reconoció que vio complicada la clasificación a cuartos. “Donde todo era oscuro, en el segundo tiempo para nosotros, se hizo algo que nos iluminó. Y la gente también sintió que nos venía acompañando la mala energía en los penales, la gente contagió a ayudar al equipo en ese momento y finalmente se dio. El flaco (Armani) termina atajando el penal decisivo y una vez para este lado no estaba mal”, agregó.