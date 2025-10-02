Cámara delató a Juan Fernando Quintero a los gritos con compañero en River Plate: dieron razón

River Plate no vive sus mejores días a nivel deportivo, pero este jueves 2 de octubre tuvo un respiro. Venció 1-0 a Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, y avanzó a las semifinales de la competencia. Allí enfrentará a Independiente Rivadavia.

Pero tanto, en Argentina como en Colombia es tendencia la pelea que tuvo Juan Fernando Quintero con su compañero de River Plate, Maximiliano Salas. Los dos protagonizaron un fuerte intercambio de palabras, y una cámara de TyC Sports los agarró en el momento exacto.

El motivo lo reveló el mismo medio referenciado: “El colombiano de River le reclamó el pase a su compañero y se generó un cortocircuito durante el primer tiempo”.

@tycsports LA DISCUSIÓN ENTRE JUANFER Y SALAS El colombiano de River le reclamó el pase a su compañero y se generó un cortocircuito durante el primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports. ♬ sonido original - TyC Sports

Quintero jugó el primer tiempo, y luego le dio paso a Nacho Fernández. Salas salió al 90+3′ por Santiago Lencina.

Juan Fernando Quintero en el River Plate vs. Racing por Copa Argentina. | Foto: Getty Images

Partidazo en el Gigante de Arroyito

El mismo Maxi Salas, a los 5’ del primer tiempo, no perdonó a su club anterior y marcó el único gol con un remate cruzado al recibir un centro de Colidio, aunque no lo festejó.

Como se esperaba, el millonario y la academia protagonizaron un duelo abierto, áspero por ratos, con varias llegadas, pero Cambeses le negó el segundo gol a Salas y el artillero Maravilla Martínez, implacable en otras ocasiones, estuvo impreciso y dilapidó una chance muy clara para el empate albiceleste.

La floja tarde de Martínez (90′) terminó de la peor manera con una expulsión por doble amonestación, en un desenlace tumultuoso con varias discusiones y amonestados.

El encuentro sufrió durante el segundo tiempo una interrupción de diez minutos por falta de visibilidad, a causa de una bengala de humo que cayó cerca del campo de juego e impedía ver con claridad cerca del área de Racing.

River Plate celebrando su triunfo sobre Racing en Copa Argentina. | Foto: Getty Images

Además, de Quintero, en el equipo de Marcelo Gallardo fueron titulares los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja.

“El que no salta es un traidor”, le cantó la hinchada de Racing a Salas, al que además le arrojaron una zapatilla desde la tribuna.

Los fanáticos de Racing expresaron así su furia por la decisión del delantero de irse de Avellaneda al Millonario, que pagó la cláusula de rescisión para quedarse con su ficha.

River, busca su cuarto título en la Copa Argentina, y para ello deberá dejar en el camino a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el otro boleto a la final se decidirá entre Argentinos Juniors y Belgrano.

El ganador de la Copa Argentina conseguirá una plaza directa a la Copa Libertadores 2026.

Después de esta derrota, Racing se enfocará de lleno ahora en las semifinales de la Copa Libertadores, que disputará dentro de tres semanas ante el Flamengo.