Xabi Alonso mandó ácido dardo tras borrar a Vinícius de la titular del Real Madrid: “Nadie”

El director técnico no se guardó nada en conferencia de prensa.

Redacción Deportes
17 de septiembre de 2025, 3:38 a. m.
Palabras de Xabi.
Palabras de Xabi.

Real Madrid de España venció 2 a 1 a Olympique de Marsella por la primera fecha de la Champions League. El atacante brasileño Vinícius Jr. fue borrado de la titular por Xabi Alonso y sobre esto le consultaron al entrenador tras el juego.

El estratega de la ‘casa blanca’ mandó un ácido dardo sobre el asunto, diciendo que nadie del plantel se tiene que sentir ofendido por no jugar un partido.

Contexto: Esto dice la prensa mundial de Real Madrid y su controvertido penal para ganar en Champions League

“Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. ‘Vini’ ha entrado bien, Rodrygo (Goes) ha hecho buenos minutos, también Brahim. Los cambios están teniendo un impacto muy bueno. No es una cuestión de que los que inician son los importantes, el fútbol no va en esa dirección”, dijo.

Además, valoró la lesión de Trent Alexander-Arnold, que tuvo que ser sustituido en el minuto 3 por una dolencia muscular. “Igual no es tan malo como podría ser, pero hay que esperar”, dijo, reconociendo que, también por la expulsión de Dani Carvajal en Champions, deberán ser “creativos” para “buscar soluciones” en el lateral derecho.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid.
Xabi Alonso, DT del Real Madrid.

“Tenemos opciones y jugadores flexibles, que pueden tener diferentes roles. Se abre un escenario en el que tenemos que pensar qué es lo mejor. Cambiar no es renunciar a nada”, añadió sobre la posibilidad de utilizar un sistema de tres centrales.

El tolosarra celebró que su equipo esté “creciendo” y “progresando”. “Los jugadores están sintiendo la idea, podemos competir, jugar bien. Vamos a sacar cosas positivas, incluso aprenderemos de lo negativo. Estamos teniendo fases muy buenas y nos falta continuidad, pero hoy era un partido exigente, contra una idea de fútbol que te exige mucho. Pero hemos sido eficaces, estamos en el camino. Seguro que lo que vamos a ser dentro de tres o cuatro meses va a ser mejor todavía”, auguró.

Contexto: Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras el inicio de la primera fecha

Alonso calificó el partido ante el Marsella de “frenético”. “Típico partido de Champions en casa que puede pasar de todo. Primera media hora ha sido fantástica, muy buena, con mucho ritmo. Hemos recuperado muchísimo, con ocasiones que nos ha faltado materializar”, analizó.

“A pesar de encajar hemos seguido en buena línea. En el descanso hemos hablado, hemos seguido convencidos de qué es lo que queríamos, pero ha venido la tarjeta roja y a pesar de eso el equipo ha querido seguir yendo por el partido, dominando, es una victoria muy importante para empezar bien”, concluyó el técnico, que se considera “activo” en la banda, viviendo cada partido “como si fuese el último”.

*Con información de Europa Press.

