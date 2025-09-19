Real Madrid vs. Espanyol: canal y hora exacta para ver en vivo el partido por LaLiga

Por la quinta fecha de LaLiga de España, el poderoso Real Madrid se enfrenta al Espanyol este sábado, 20 de septiembre. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, que se espera esté a reventar.

Kylian Mbappé es uno de los grandes culpables de que los blancos no hayan lamentado todavía derrotas, además de un gran compromiso colectivo que poco a poco va puliendo Xabi Alonso.

Prueba de este esfuerzo de toda la plantilla madridista son los dos últimos triunfos ante dos equipos, Real Sociedad y Olympique de Marsella, que gozaron de un hombre más durante muchos minutos.

Ejemplo de resiliencia que culmina con la contundencia ofensiva del ’10′ merengue. Sin embargo, los encuentros del Real Madrid presentan como denominador común ganar por la mínima; solo el 0-3 en Oviedo fue una victoria por más de un gol.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid. | Foto: Getty Images

Un dato que demuestra pérdida de solidez defensiva -el Real Madrid no encajó en los dos primeros encuentros y sí en los tres siguientes-, y falta de acierto en ataque, además de las dos expulsiones consecutivas sufridas ante Real Sociedad y Marsella. Por ejemplo, la efectividad ante el conjunto francés en Champions fue baja, ya que el equipo merengue solo convirtió dos tantos, de penalti, después de 28 remates, 15 de ellos a puerta.

Dado la saturación del calendario, Xabi Alonso podría estar preparando rotaciones. Con la expulsión de Dean Huijsen, al que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha negado la cautelar, Raúl Asencio o David Alaba acompañarán a Éder Militao, a no ser que Aurélien Tchouaméni, otro que lo ha jugado todo, actúe como central. Además, Álvaro Carreras, en un inicio sobresaliente, podría dejar su sitio a Fran García para seguir administrando cargas.

En el centro del capo, Arda Güler es el único que ha sido titular en los cinco encuentros disputados hasta ahora, por lo que Dani Ceballos o los ya recuperados Eduardo Camavinga y Jude Bellingham podrían tener minutos. Arriba, Vinícius Júnior, que ya descansó ante el Marsella, y Mbappé serán de la partida, mientras Brahim parece que será el acompañante de ambos.

El conjunto catalán tiene las baja de Javier Hernández, por lesión, y de Pere Milla, por sanción, aunque Manolo González ya puede contar con Edu Expósito, que podría ser incluso titular, aunque compite por un puesto con otros como Charles Pickel o Ramon Terrats. Con Tyrhys Dolan y Javi Puado como intocables, Kike García, que se estrenó ante el Mallorca, y Roberto Fernández pelean por ser el ‘nueve’ titular.

Canal y hora para ver el partido

El partido se podrá ver a través de DSports .

. El juego empezará a las 9:15 a. m.