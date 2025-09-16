Directivo de PSG le saca los ‘trapitos’ a Gianluigi Donnarumma: contó por qué lo sacaron

Gianluigi Donnarumma ya debutó con Manchester City y lo hizo a la altura de las expectativas, sacando su arco en cero en el derbi de la ciudad.

La actuación del italiano tuvo repercusión en Francia, donde todavía no olvidan la forma en la que salió del París Saint-Germain.

Luis Campos, director deportivo del PSG, se refirió al caso de Donnarumma y reveló las razones por las que lo terminaron sacando del equipo.

“Fue el primer jugador con el que hablamos sobre renovar su contrato. Pero pronto nos dimos cuenta de que sería difícil. No entendimos las exigencias de Donnarumma”, relató Campos en entrevista para el podcast Rothen’s Enflamme.

Al ver que Donarumma quería más de lo que podían ofrecerle, Luis Enrique tomó la decisión. “Lo hablamos con Luis Enrique, que lo supo al momento y fue práctico. Nos dijo que aprovecharían su marcha para fortalecer el equipo con el balón”, aseguró.

Gianluigi Donnarumma no continuó en el PSG | Foto: FIFA via Getty Images

Fue ahí cuando decidieron ir por otro arquero y apartaron a Donnarumma de la dinámica del grupo. Luego fue solo cuestión de tiempo para que llegara la oferta del Manchester City.

Luis Campos añade que esa es una de las filosofías del cuerpo técnico del PSG, donde ningún jugador es más importante que el colectivo.

De hecho, esa misma situación la habían vivido con Neymar unos años atrás.

"Luis Enrique fue el primero en decirle a Neymar: ‘Qué bien que te vayas’. Lo dijo personalmente. Porque él ve el fútbol de otra manera: jugando en equipo, jugando con quien mejor esté en los entrenamientos cada semana", agregó Campos.

El proyecto del PSG tiene un objetivo claro: “Mi sueño es ganar más Champions League y campeonatos. Sueño con el club en el que trabajo. Mi trabajo no se limita solo al PSG, sino que también consiste en ayudar a QSI a crecer a través de sus inversiones en el deporte”.

Campos añadió que “el trabajo de un director deportivo no se limita al mercado de fichajes. Agradezco a Nasser Al Khelaïfi por darme esta oportunidad. Después del PSG, definitivamente me retiraré. Es mi último proyecto, se lo prometí a mi familia”.

🔴🔵 "Le meilleur travail que j'ai pu faire au PSG, c'est de choisir Luis Enrique comme entraîneur", estime Luis Campos. pic.twitter.com/hvfG6OIFc6 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 15, 2025

La nueva vida de Donnarumma

Lo cierto es que Gianluigi Donnarumma cayó parado pese a haber perdido su lugar en el París Saint-Germain, pues el Manchester City le abrió las puertas de par en par.

Con este movimiento, el técnico Pep Guardiola parece buscar mayor solidez defensiva en un equipo que sigue la mala dinámica de la temporada pasada y que ha perdido ya dos partidos de los cuatro que ha disputado en la Premier League.

El técnico catalán, además, había perdido la confianza en Ederson y en estos tres primeros partidos de campeonato había jugado James Trafford, fichado también este verano.