Directivo de PSG le saca los ‘trapitos’ a Gianluigi Donnarumma: contó por qué lo sacaron

Luis Campos, director deportivo del cuadro parisino, reveló la conversación que tuvieron con el portero italiano antes de venderlo a Manchester City.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 4:41 p. m.
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Gianluigi Donnarumma of Manchester City during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on September 14, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
Gianluigi Donnarumma recaló en el Manchester City de Guardiola | Foto: Getty Images

Gianluigi Donnarumma ya debutó con Manchester City y lo hizo a la altura de las expectativas, sacando su arco en cero en el derbi de la ciudad.

La actuación del italiano tuvo repercusión en Francia, donde todavía no olvidan la forma en la que salió del París Saint-Germain.

Luis Campos, director deportivo del PSG, se refirió al caso de Donnarumma y reveló las razones por las que lo terminaron sacando del equipo.

Contexto: Tabla de posiciones en Premier League: Manchester City bailó al United y Salah salvó a Liverpool

“Fue el primer jugador con el que hablamos sobre renovar su contrato. Pero pronto nos dimos cuenta de que sería difícil. No entendimos las exigencias de Donnarumma”, relató Campos en entrevista para el podcast Rothen’s Enflamme.

Al ver que Donarumma quería más de lo que podían ofrecerle, Luis Enrique tomó la decisión. “Lo hablamos con Luis Enrique, que lo supo al momento y fue práctico. Nos dijo que aprovecharían su marcha para fortalecer el equipo con el balón”, aseguró.

Gianluigi Donnarumma no seguirá con PSG, pero sí ligado a grande de Europa
Gianluigi Donnarumma no continuó en el PSG | Foto: FIFA via Getty Images

Fue ahí cuando decidieron ir por otro arquero y apartaron a Donnarumma de la dinámica del grupo. Luego fue solo cuestión de tiempo para que llegara la oferta del Manchester City.

Luis Campos añade que esa es una de las filosofías del cuerpo técnico del PSG, donde ningún jugador es más importante que el colectivo.

De hecho, esa misma situación la habían vivido con Neymar unos años atrás.

"Luis Enrique fue el primero en decirle a Neymar: ‘Qué bien que te vayas’. Lo dijo personalmente. Porque él ve el fútbol de otra manera: jugando en equipo, jugando con quien mejor esté en los entrenamientos cada semana", agregó Campos.

Contexto: Inicia la Champions League: hora exacta de cada partido y qué canal los transmite por TV

El proyecto del PSG tiene un objetivo claro: “Mi sueño es ganar más Champions League y campeonatos. Sueño con el club en el que trabajo. Mi trabajo no se limita solo al PSG, sino que también consiste en ayudar a QSI a crecer a través de sus inversiones en el deporte”.

Campos añadió que “el trabajo de un director deportivo no se limita al mercado de fichajes. Agradezco a Nasser Al Khelaïfi por darme esta oportunidad. Después del PSG, definitivamente me retiraré. Es mi último proyecto, se lo prometí a mi familia”.

La nueva vida de Donnarumma

Lo cierto es que Gianluigi Donnarumma cayó parado pese a haber perdido su lugar en el París Saint-Germain, pues el Manchester City le abrió las puertas de par en par.

Con este movimiento, el técnico Pep Guardiola parece buscar mayor solidez defensiva en un equipo que sigue la mala dinámica de la temporada pasada y que ha perdido ya dos partidos de los cuatro que ha disputado en la Premier League.

El técnico catalán, además, había perdido la confianza en Ederson y en estos tres primeros partidos de campeonato había jugado James Trafford, fichado también este verano.

Según varios medios, el club inglés ha pagado 35 millones de euros (casi 41 millones de dólares) al PSG por el portero que fue clave en la conquista de la última Champions y habría ingresado algo menos de la mitad (14 millones de euros) por el pase de Ederson al Fenerbahce.

