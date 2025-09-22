Entre Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey se definió la ganadora del Balón de Oro 2025

Aitana Bonmatí, de 27 años, fue la ganadora del Balón de Oro 2025. Este es el tercer premio, de manera consecutiva, que recibe la española que milita en FC Barcelona.

La también española Mariona Caldentey, del Arsenal de Inglaterra, quedó en el segundo lugar. Las jugadoras españolas resaltaron en la exclusiva gala.

🚨 [𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟] ¡Aitana Bonmatí gana nuevamente el Balón de Oro!



🤯 La futbolista del FC Barcelona lo logra por ¡3° año consecutivo! al superar en la votación a su compatriota Mariona Caldentey.



🇪🇸 ¡Desde 2021, el trofeo permanece en manos españolas! pic.twitter.com/mfFRT4RkI3 — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 22, 2025

Entre otras cosas, Lamine Yamal se llevó el Kopa a mejor jugador masculino Sub-21, y ha revalidado así el honor que ya ganó en 2024, por lo que a sus 18 años sigue en el trono de mejor jugador joven del mundo.

En el Théâtre du Châtelet de París, el primer gran premio de la noche y de la gran gala de la revista L’Équipe fue el trofeo Kopa, primero en categoría masculina, que fue a parar a manos de Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona que conquistó el triplete nacional el curso pasado, y que sigue en ese trono de mejor joven.

Lamine Yamal, estrella española. | Foto: Getty Images

Lamine Yamal, que siendo todavía menor de edad fue en gran parte el artífice de que el FC Barcelona de Hansi Flick pudiera ganar el triplete nacional --Liga, Copa del Rey y Supercopa de España-- y se quedara a las puertas de la final de la Liga de Campeones, se impuso en la votación al delantero francés del PSG Désiré Doué, mientras que su compañero, el centrocampista portugués Joao Neves, fue tercero tras ayudar a su país a ganar, además de la Champions con su club, la Liga de Naciones.

Al revalidar el trofeo Kopa, Lamine Yamal ayuda a mantener el dominio del fútbol español como exportadores del talento emergente en el fútbol europeo y mundial, con especial mención para el actual campeón de LaLiga EA Sports, el FC Barcelona, que copa gracias al trabajo en La Masia este galardón en los últimos años, que han ganado también Pedri González (2021) y Pablo Páez ‘Gavi’ (2022).

Tras Lamine, Doué y Neves, el ‘Top 10’ del trofeo Kopa lo completaron el brasileño Estevao (Palmeiras), Kenan Yildiz (Juventus), los centrales españoles Dean Huijsen (Bournemouth, aunque ahora en el Real Madrid) y Pau Cubarsí (FC Barcelona), el portugués Rodrigo Mora (Oporto), el francés Ayyoub Bouaddi (Lille) y el inglés Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC).

Pocos minutos después se entregó el trofeo Kopa femenino, cuyo palmarés estrena la internacional española Vicky López, de apenas 17 años, que ya es un referente en el primer equipo del Barça Femení y de España y que, pese a no poder ganar la Champions ni la Eurocopa, dejó una gran impresión con grandes actuaciones.