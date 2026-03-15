Barcelona vuelve a confiar en Joan Laporta para liderar el club tras imponerse a Víctor Font

La jornada electoral en el FC Barcelona terminó con un claro vencedor. El actual mandatario del club, Joan Laporta, fue reelegido presidente tras imponerse con amplia ventaja en los comicios celebrados este domingo en distintos puntos de Catalunya y Andorra.

El dirigente blaugrana obtuvo el 68,18 % de los votos, superando con claridad a su rival Víctor Font, quien alcanzó el 29,78 % en unas elecciones directas entre ambos aspirantes al cargo.

Amplia ventaja en las urnas

Con un censo total de 114.504 socios y socias, finalmente acudieron a votar 48.480, lo que representó una participación del 42,34 %. De ese total, la candidatura liderada por Laporta recibió 32.934 votos, mientras que la propuesta encabezada por Víctor Font sumó 14.385 apoyos.

La diferencia consolidó una victoria contundente del abogado barcelonés, quien logró ampliar la ventaja que ya había conseguido en los comicios de 2021. En aquella ocasión, Laporta había alcanzado el 54,28 % de los votos, superando tanto a Font como a Toni Freixa.

Además de los votos válidos, el escrutinio registró 177 votos nulos y 984 votos en blanco, equivalentes al 2,04 % del total.

Un nuevo mandato que comenzaría en julio

Aunque el resultado lo confirma nuevamente como presidente del club, Laporta no asumiría el cargo de inmediato. Salvo cambios de última hora, su toma de posesión se realizaría a partir del 1 de julio, con el objetivo de no perder meses del nuevo periodo presidencial, que tiene una duración de cinco años.

A sus 63 años, el dirigente continuaría ampliando su segunda etapa al frente del club. Su primer mandato se desarrolló entre 2003 y 2010, periodo recordado por importantes éxitos deportivos del equipo.

Posteriormente regresó al poder en 2021, cuando también venció a Víctor Font y Toni Freixa en unas elecciones que marcaron el inicio de una nueva etapa institucional para el conjunto blaugrana.

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Una jornada electoral marcada por el fútbol

La votación se llevó a cabo en una jornada especial para el club, coincidiendo con el partido disputado en el Spotify Camp Nou, donde el Barcelona se impuso 5-2 al Sevilla FC.

Pese al ambiente festivo que rodeó el día, la participación fue relativamente baja. De hecho, se trató de la segunda peor en porcentaje de votos desde 1997, según los datos del club.

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Aun así, la ventaja de Laporta sobre su rival fue amplia, consolidando su liderazgo dentro del barcelonismo y reforzando el respaldo de los socios al proyecto que encabeza.

La proclamación oficial de la candidatura ganadora

El resultado final fue confirmado oficialmente por el secretario de la Junta Directiva del club, Josep Cubells, quien detalló las cifras del proceso electoral.

“En consecuencia, al haber obtenido la mayoría de los votos, y en presencia de la Junta Electoral y la Mesa Electoral constituidas en el Auditori 1899 del club, se proclamó como candidatura ganadora de las elecciones a la encabezada por Joan Laporta i Estruch, de acuerdo con los Estatutos de la entidad”, señaló Cubells.

*Con información de Europa Press.