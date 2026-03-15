Deportes

Barcelona se paseó al Sevilla: tabla de posiciones de LaLiga y diferencia con Real Madrid

Con actuación estelar de Raphinha, el cuadro blaugrana mantuvo la ventaja sobre su más inmediato persecutor. Restan 10 fechas apasionantes para el final de la competencia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 1:43 p. m.
Raphinha fue la gran figura de la goleada al Sevilla. Hat-trick del brasileño en el Camp Nou
Raphinha fue la gran figura de la goleada al Sevilla. Hat-trick del brasileño en el Camp Nou Foto: AFP

FC Barcelona, líder de LaLiga, goleó este domingo 5-2 al Sevilla con hat-trick del brasileño Raphinha, resultado que sirve de impulso a los blaugranas antes del duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra Newcastle.

Gracias a un triplete del atacante brasileño (9′ de penal, 21′ de penal, 51′) y a las dianas de Dani Olmo (38′) y del portugués João Cancelo (60′), el club catalán recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Real Madrid, que goleó el sábado 4-1 al Elche.

YouTube video y4Y9VNtzsHU thumbnail

Para el Sevilla brilló Oso, con un gol justo antes del descanso (45+3′, 3-1) y una asistencia en el tiempo añadido al suizo Djibril Sow (90+2′). El conjunto hispalense se mantiene en la mitad baja de la tabla con 31 puntos (14ª posición), a cinco del Elche, primer equipo que marca los puestos de descenso.

El miércoles los hombres de Hansi Flick recibirán al Newcastle en la vuelta de octavos de final de la Champions, tras el 1-1 de la ida en el norte de Inglaterra.

Más allá del resultado, la gran noticia para el Barça fue el regreso del centrocampista Gavi tras seis meses de lesión. El joven entró al terreno de juego en el minuto 82, reemplazando al capitán Raphinha.

El encuentro del domingo, correspondiente a la 28ª fecha de la liga española, se disputó además en medio de una jornada electoral para elegir al nuevo presidente del club catalán, con el actual mandatario Joan Laporta y su rival Victor Font como candidatos.

A cuatro del Madrid en la tabla de posiciones

Tanto Real Madrid como Barcelona ganaron en sus juegos correspondientes del fin de semana, lo que no cambia en nada la diferencia de cuatro puntos que lleva el líder sobre los merengues.

La próximo jornada de LaLiga será vital para los blancos, dado que enfrentan al Atlético Madrid en el clásico de la ciudad. Los colchoneros buscarán hacer el daño a su rival eterno, y así el camino quedaría expedito para el Barça rumbo al título.

Calendario de Barcelona y Real Madrid en LaLiga

Jornada 29

  • Barcelona vs. Rayo Vallecano
  • 22 de marzo de 2026

Jornada 30

  • Atlético de Madrid vs. Barcelona
  • 5 de abril de 2026

Jornada 31

  • Barcelona vs. Espanyol
  • 12 de abril de 2026

Jornada 32

  • Getafe vs. Barcelona
  • 19 de abril de 2026

Jornada 33

  • Barcelona vs. Celta de Vigo
  • 22 de abril de 2026

Jornada 34

  • Osasuna vs. Barcelona
  • 3 de mayo de 2026

Jornada 35

  • Barcelona vs. Real Madrid (Clásico)
  • 10 de mayo de 2026

Jornada 36

  • Alavés vs. Barcelona
  • 13 de mayo de 2026

Jornada 37

  • Barcelona vs. Real Betis
  • 17 de mayo de 2026

Jornada 38

  • Valencia vs. Barcelona
  • 24 de mayo de 2026
Barcelona y Real Madrid, con lucha fecha tras fecha hasta el fin de LaLiga. Foto: AFP

Jornada 29

  • Real Madrid vs. Atlético de Madrid
  • 22 de marzo de 2026

Jornada 30

  • Mallorca vs. Real Madrid
  • 5 de abril de 2026

Jornada 31

  • Real Madrid vs. Girona
  • 12 de abril de 2026

Jornada 32

  • Real Madrid vs. Alavés
  • 22 de abril de 2026

Jornada 33

  • Real Betis vs. Real Madrid
  • 26 de abril de 2026

Jornada 34

  • Espanyol vs. Real Madrid
  • 3 de mayo de 2026

Jornada 35

  • Barcelona vs. Real Madrid (Clásico)
  • 10 de mayo de 2026

Jornada 36

  • Real Madrid vs. Real Oviedo
  • 13 de mayo de 2026

Jornada 37

  • Sevilla vs. Real Madrid
  • 17 de mayo de 2026

Jornada 38

  • Real Madrid vs. Athletic Club
  • 23/24 de mayo de 2026

*Con información de AFP.