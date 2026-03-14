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Real Madrid mete presión al Barcelona: golazo de mitad de cancha cierra goleada en el Bernabéu

El Real Madrid logró una goleada en el Bernabéu y recortó la distancia en LaLiga, quedando a solo un punto del Barcelona.

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Redacción Deportes
14 de marzo de 2026, 5:23 p. m.
Una victoria contundente le permitió al Real Madrid acercarse al liderato del campeonato y aumentar la presión sobre el Barcelona.
Una victoria contundente le permitió al Real Madrid acercarse al liderato del campeonato y aumentar la presión sobre el Barcelona. Foto: Getty Images / ESPN

El Real Madrid dio un golpe importante en la lucha por el título de LaLiga tras imponerse con contundencia en el estadio Santiago Bernabéu, resultado que recorta la distancia con Barcelona.

Con esta victoria, el conjunto merengue alcanzó los 66 puntos, quedando a solo una unidad del Barcelona, que continúa en la cima con 67.

El triunfo no solo permitió acercarse al primer lugar, sino que aumentó la presión sobre el equipo azulgrana, que deberá defender su liderato este domingo 15 cuando enfrente al Sevilla a las 10:15 a. m.

Un tropiezo culé podría cambiar por completo el panorama en la parte alta de la tabla.

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El Real Madrid recorta distancia en la tabla

El resultado en el Bernabéu tuvo impacto directo en la clasificación del torneo. Antes del encuentro, el Barcelona lideraba con cierta tranquilidad, pero la victoria merengue ajustó la pelea por el campeonato.

Con 67 puntos, el conjunto catalán sigue en lo más alto, mientras que el Real Madrid llegó a 66, dejando abierta la posibilidad de un cambio de liderato en la próxima jornada si los resultados acompañan.

Este escenario obliga al Barcelona a sumar frente al Sevilla para evitar que su principal rival se acerque aún más en la recta final de la temporada.

Los goles que marcaron el rumbo del partido

El equipo dirigido desde el banquillo merengue encontró la ventaja cerca del descanso. Al minuto 39, Antonio Rüdiger abrió el marcador tras un rebote dentro del área. La jugada comenzó con un potente disparo de Federico Valverde, que el arquero alcanzó a desviar.

Sin embargo, el balón quedó suelto y el defensor alemán no dudó en rematar de primera para enviarlo al fondo de la red.

El segundo llegó poco después. Al minuto 44, nuevamente apareció Federico Valverde, una de las figuras recientes del equipo. El uruguayo recibió en el centro del área, enganchó con la izquierda para acomodarse con la derecha y sacó un remate colocado al ángulo izquierdo que dejó sin opciones al guardameta.

En la segunda parte, el Real Madrid mantuvo la intensidad con un 4-4-2 bien organizado, presionando alto y controlando el ritmo del juego.

La sentencia llegó al minuto 65 con el gol de Dean Huijsen. Tras un preciso centro de Yáñez, el defensor apareció completamente solo y conectó de cabeza para superar al arquero Matías Dituro, ampliando la ventaja.

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Gol en contra y una joya desde antes de mitad de cancha

Cuando el partido parecía cerrado, llegó un episodio inesperado. Al minuto 84, Manuel Ángel intentó despejar un centro peligroso dentro del área, pero terminó empujando el balón en su propia portería, decretando el 3-1.

Sin embargo, el encuentro aún guardaba una última emoción. Al minuto 88, Arda Güler protagonizó uno de los momentos más espectaculares del partido. El joven turco sorprendió con un remate desde antes de mitad de cancha, aprovechando que el arquero estaba adelantado.

Aunque el portero intentó retroceder rápidamente, el balón terminó entrando en la portería para sellar el 4-1 definitivo.

Con este resultado, el Real Madrid firmó una goleada en casa y también deja abierta la pelea por LaLiga y ahora toda la atención se traslada al partido del Barcelona ante el Sevilla, que podría definir si la presión merengue se convierte en una amenaza real por el liderato.